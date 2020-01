Hype amplia l'offerta Rc Auto con Prima Assicurazioni

La soluzione digitale per una gestione del denaro Hype, ha scelto la tech company Prima Assicurazioni, per ampliare la propria proposta assicurativa all’Rc Auto.

L’architettura tecnologica proprietaria di Prima Assicurazioni viene integrata in Hype permettendo ai clienti della challenger bank di stipulare la polizza in scadenza direttamente da mobile, calcolando il preventivo in pochi “tap” e addebitando il costo tramite pagamento diretto sul conto Hype.

Per Prima Assicurazioni, che in meno di quattro anni conta oltre mezzo milione di clienti attivi e un milione di polizze stipulate, l’accordo rappresenta una nuova opportunità di crescita grazie all’accesso diretto a un importante bacino di utenti costantemente in aumento.

Per Hype, invece, l’accordo si inserisce nella strategia di ampliamento di servizi a valore aggiunto, offerti direttamente dall’app e sviluppati tramite terze parti. L’offerta Rc Auto nasce, infatti, dall’analisi degli obiettivi di risparmio indicati dai clienti che ha evidenziato una particolare attenzione verso il tema assicurazione auto percepito come spesa importante ed essenziale da pianificare per tempo.

L’accordo con Prima risponde a queste esigenze: l’approccio data-driven della giovane insurtech permette la semplificazione operativa e la personalizzazione della tariffa a vantaggio del cliente finale in termini di facilità di utilizzo e costi.

“Come tech company, noi e Prima Assicurazioni parliamo la stessa lingua e questa ci ha permesso di portare avanti molto rapidamente l’integrazione. Stiamo studiando nuovi prodotti che saranno disponibili già nel 2020”, dice Antonio Valitutti, General Manager di Hype.

"Questo accordo è anche un traguardo importante per il mercato italiano: due realtà giovani e innovative decidono di collaborare per offrire servizi ed esperienze migliori di quanto ad oggi proposto dagli operatori tradizionali”, aggiunge George Ottathycal (in foto), co-founder e general manager della compagnia assicurativa.

