Sette siti web oscurati da Consob per offerte al pubblico abusive

Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. Sale così a 124 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti.

L'Autorità si è avvalsa degli strumenti derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), che ha attribuito a Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet l'inibizione dell'accesso dall'Italia ai siti web, tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito l'elenco delle società e dei siti: Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com); Ks-securities (www.ks-securities.com); Local Trader (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com); RMT 500 Ltd (www.rtm500.com); Tradepoint Systems Ltd (www.atlantika.io); RL Ltd (www.royaltd24.com).

