State Street apre la gestione fondi al sistema digitale di iCapital

State Street Corporation si accorda con iCapital Network, per unire la sua attività di gestione dei fondi nel private market con la tecnologia, il sistema di offerta, di distribuzione e assistenza della piattaforma disposizione della società tecnologica finanziaria.

Storicamente, i fondi di private market, come il private equity, il credito privato, gli immobili e le infrastrutture sono stati disponibili principalmente per gli investitori istituzionali. Tuttavia, gli investitori e i family office con grandi patrimoni sono sempre più alla ricerca di accesso ed esposizione a queste classi di attività alternative per la diversificazione dei propri portafogli.

Questa collaborazione consentirà ai clienti dei gestori di fondi alternativi di State Street di semplificare e accelerare il lancio di prodotti registrati sul mercato privato, stabilire un accesso ai canali di gestione patrimoniale, monitorare le attività di raccolta fondi e utilizzare un database completo di tutti i documenti degli investitori.

"Il solo 5-10% del mercato ricco e benestante negli Stati Uniti ammonta a 800 miliardi di dollari, mentre le risorse che sarebbero gestite sarebbero pari a 1,6 trilioni", commenta Paul Fleming (in foto), capo globale del team alternative investment solutions di State Street.

Un partner forte con una soluzione che soddisfi le esigenze dell'investitore, del gestore del fondo e dei consulenti e distributori di investimenti è fondamentale. Ecco perché stiamo collaborando con Capital", conclude il manager.

leggi anche | Prepariamoci all'impatto dei cambiamenti climatici sui portafogli