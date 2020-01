Consob, approvati bilancio previsionale e regime contributivo

Consob approva il regime contributivo per il 2020. Il gettito previsto è pari a 133,94 milioni di euro, con un incremento di 8,75 milioni di euro (+7%) rispetto al 2019.

L'authority guidata da Paolo Savona ha approvato nella stessa seduta anche il proprio bilancio di previsione. Quattro le macro-aree di intervento individuate nella programmazione finanziaria:

assunzione di nuove risorse di organico e riforma delle carriere del personale;

di organico e riforma delle carriere del personale; sviluppo del sistema informatico e realizzazione di investimenti a sostegno dell’innovazione tecnologica;

e realizzazione di investimenti a sostegno dell’innovazione tecnologica; sviluppo delle attività di educazione finanziaria ;

; sviluppo dell' attività dell'arbitro per le controversie finanziarie

Per il 2020 la spesa programmata dell'istituto è di 160,70 milioni di euro e presenta un incremento di 3,61 milioni di euro (+ 2,3%) rispetto al 2019 (157,09 milioni).

Rispetto al preventivo di spesa per il 2020 (163,87 milioni), elaborato nella precedente pianificazione finanziaria relativa al triennio 2019- 2021, presenta una riduzione di 3,17 milioni di euro (-1,9%).

In sede di predisposizione del bilancio di previsione l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019, unitamente alle disponibilità presenti sul fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive, è stato integralmente utilizzato per il finanziamento della spesa previsto per il 2020.

La stima per il 2020 tiene, inoltre, conto degli effetti delle misure di razionalizzazione dei costi di gestione adottate da Consob negli anni scorsi, oltre che delle disposizioni di legge in tema di spending review delle amministrazioni pubbliche.

