Il primo Eltif di Cassa Lombarda è firmato da BlackRock

La private bank Cassa Lombarda e il gestore di investimenti statunitense BlackRock annunciano il lancio di Blackrock Private Equity Opportunities Eltif, il primo fondo dedicato alle Pmi quotate destinato ai risparmiatori retail che la banca propone alla propria clientela.

Il fondo investirà il 60% del capitale in mid cap europee, circa il 30 in America del Nord e il resto tra Cina e Corea del Sud

Gli investimenti al centro della strategia rientrano nel private equity, sviluppato nel quadro della nuova regolamentazione europea sui fondi europei di investimento a lungo termine (Eltif).

Il fondo presenta un portafoglio diversificato di aziende che si caratterizzano come eccellenze nel mercato di riferimento, con solide strategie di sviluppo e distintivi tassi di crescita.

Il prodotto si focalizzerà su investimenti nel capitale di aziende private, con una spiccata diversificazione a livello geografico – 60% del capitale investito in Europa, circa 30% in America del Nord e il resto tra Cina e Corea del Sud – e settoriale.

Il nuovo strumento Eltif denominato in euro, includerà un portafoglio di circa 30-40 coinvestimenti diretti e, in linea con la regolamentazione, non più del 10% del capitale potrà essere investito in un’unica operazione, per la migliore gestione del profilo di rischio.

Il programma di investimento prevede un orizzonte di quattro anni, con la distribuzione del capitale che decorrerà dalla fine di tale periodo, grazie alle progressive cessioni delle società presenti in portafoglio.

“Siamo felici di poter essere tra i primi operatori ad offrire ai nostri investitori questa nuova soluzione di investimento, in grado di offrire ritorni distintivi, diversificazione del portafoglio ed accurata gestione del rischio, grazie alle competenze uniche e riconosciute di BlackRock”, commenta l'ad e dg dell'istituto lombardo, Paolo Vistalli (in foto).

"Grazie a questo strumento anche il mondo del Wealth Management può accedere a fonti di rendimento alternative con investimenti in grado di supportare l’economia reale”, aggiunge Giovanni Sandri, country head di BlackRock Italia.