Le Authority estere scoprono nuovi abusi finanziari

Le autorità di vigilanza dei mercati finanziari esteri segnalano all'omologa italiana, Consob, le società e i siti internet che contengono offerte al pubblico italiano non in regola con quanto previsto dal Testo unico per la finanzia. Ecco gli elenchi.

Segnalate da Fca (Regno Unito). Ryde Asset Management (www.rydeassetmanagement.com) con sede dichiarata a Londra (Uk); Algebris Investment (www.algebris-investment.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Algebris (Uk) Limited (www.algebris.com); UK Finance Investments (https://ukfinanceinvestments. co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk); UK Financial Bonds (www.UKFinancialBonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk); UK Bonds (https://ukbonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk);

Wise Investments (https://wise-investments.net) clone della società autorizzata Wise Investments Ltd (www.wiseinvestment.co.uk) con sede a Londra (Uk); Compare ISA Deals (www.compareisadeals.com); Kurt Barremaecker (www.kurtbarremaecker.com, www.kurtmarremaecker.com) clone della omonima società autorizzata ad offrire prodotti nel Regno Unito;

Noble Grossart Bank (www.noblegrossartbnk.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Noble Grossart Ltd (www.noblegrossart.co.uk) con sede ad Edimburgo (Uk); Peter Todd Law (www.portertoddlaw.com) con sede dichiarata a Boston - Massachusetts (Usa); Eagle Direct Investments (www.eagledirect.org.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata ad offrire prodotti nel Regno Unito, Eagle DirectSrlcon sede a Mazara del Vallo(Italia);

Direct Fixed Income (www.directfixedincome.com); Algobit Ltd e la piattaforma di trading AstroFX (www.astrofxtrade.com) con sede dichiarata a Mahe (Seychelles); CertFX (www.certfx.co.uk); Coombes and Kiwonski Investments (marchio commerciale LLU Ltd; https://coombeskiwonski.com) con sede dichiarata a Londra (Uk).

Segnalate dalla Cssf (Lussemburgo). Altea (www.altea-gestion.com) con sede dichiarata in Lussemburgo; Nexvia Invest (https://nexviainvest.co) clone della società autorizzata Nexvia Sa; Elite Finance Solutions (www.elitefinancesolutions.com ) con sede dichiarata in Lussemburgo; CBA Conseil (www.cbaconseil-lu.com e www.cbaconseil.net) con sede dichiarata in Lussemburgo.

Segnalata da Fsma (Belgio). Gbl Service (https://gbl-service.com) clone della società autorizzata Group Brussels Lambert con sede a Bruxelles (Belgio).

Segnalate dalla Cnmv (Spagna). Cloud Coin (https://cloudcoin.fund); Mind Capital (https://mind.capital); Automated Binary (www.automatedbinary.com); Averren Energy (https://averren-energy.com); Binbotpro (www.binbotpro.com/sp); http://www.emdcapital.com; Perivex Private Equity Fx S.L. / Private Equity (www.equityfx.com) società che risultano collegate al soggetto D. Salvatore Muzzi;

Fmtradex (https://fmtradex.com/); Salvax Ltd (www.fxpace.com, www.fxsuit.com) soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21118 del 16 ottobre 2019 e, in seguito, di ordine ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibizione all'accesso dall'Italia ai siti (v. “Consob Informa” n. 31/2019 del 21 ottbre 2019); Domus Partners An Online Media Solutions Company / Inovestments (www.inovestments.com); Intellinology (https://intellinology.com);

Equux Holding LLC / Itaurux (https://itaurux.com/es): Marret Management Ltd (https://marretinvest.org/es); Omega Pro Ltd (https://omegapro.world); Pcm Trades / Orion Service Eood (https://pcmtrades.com/es) soggetti che risultano collegati ai siti www.pattern-trader.net, www.olympusmarkets.com, www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.iowhich e https://wisebanc.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv;

Rofx (http://rofx.net); Smart Money System (https://smartmoney-system. com/es); Vetorobanc (http://vetoro.io); Wisebanc Online / Orion Service Eood (https://wisebanc.online/es); 24Traderush / Gembell Ltd (https://24traderush.com) soggetti che risultano collegati al sito https://pocketoption.com già destinatario di segnalazione da parte della Cnmv.

Segnalate da Sfc (Hong Kong). Hong Kong Hongyi Futures Investment Co., Limited / HK Hongyi Capital Group Co. Limited (www.hy1819.com) con sede dichiarata a Hong Kong; HKGKFK International Limited (www.hkgkfk.com) con sede dichiarata a Hong Kong; www.chuangshengtz.com, sito non riconducibile alle società autorizzate dalla Sfc Innovax Futures Limited, Innovax Capital Limited, Innovax Securities Limited e Innovax Asset Management Limited;

www.horizon-capman.com, sito non riconducibile alle società autorizzate dalla Sfc, Horizon Capital Management and Research Limited; www.citadelcm-ch.com, sito non riconducibile alla società autorizzata dalla Sfc Citadel Asia Limited and Citadel Securities (Hong Kong) Limited.

Segnalata da Osc (Ontario). Tradewell (www.tradewell.exchange) con sede dichiarata in Dominica.

Segnalata da Fsc (Taipei). Benidict Hoffman, soggetto già segnalato dall’autorità di vigilanza austriaca Fma (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23 dicembre 2019).