Legal & General IM quota in Italia il suo Etf sostenibile

Legal & General Investment Management annuncia la quotazione in Borsa Italiana dell’L&G Us Equity (Responsible Exclusions) Ucits Etf. Il fondo indicizzato è stato realizzato in partneship con l’index provider londinese Foxberry e offre agli investitori italiani un'ampia esposizione al mercato, con un approccio dinamico agli investimenti responsabili e la supervisione di un comitato per la sostenibilità composto da esperti in tematiche Esg.

Il fondo sarà altamente correlato al mercato azionario statunitense sottostante ed è ponderato per la capitalizzazione di mercato

L'Etf segue la quotazione, avvenuta lo scorso anno, dell’L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) Ucits Etf alla Borsa di Londra e in Borsa Italiana.

Lo strumento, che replica l’indice Foxberry Sustainability Consensus Us Total Return, ha raccolto 500 milioni di euro da Varma, una delle più importanti società finlandesi di assicurazione delle pensioni che è stata riconosciuta conforme ai Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (Pri) per il suo lavoro nel settore.

Il nuovo fondo, oltre a fornire un'ampia esposizione al mercato, si prevede che sarà altamente correlato al mercato azionario statunitense sottostante ed è ponderato per la capitalizzazione di mercato. Il fondo utilizza una replica completa per offrire agli investitori un'esposizione diretta agli asset sottostanti. L'Etf è quotato oggi anche sulla Borsa di Francoforte ed è stato listato alla Borsa di Londra lo scorso dicembre.

L'indice replicato dall’Etf si avvale della vasta esperienza del comitato per la sostenibilità ai fini della costruzione del portafoglio. Le raccomandazioni del comitato in tema di esclusioni sono attuate sistematicamente attraverso una metodologia basata su regole precise.

Costituito da esperti provenienti da un vasto insieme di settori, il comitato comprende attualmente professionisti con una grande esperienza nel mondo Esg, tra cui Tomas Franzen e Gustaf Hagerud che sono stati fondamentali nel definire il perimetro dell’investimento responsabile dei fondi pensione svedesi AP2 e AP3.

Questi esperti forniscono informazioni sulla corporate responsibility e sugli investimenti Esg e si avvalgono dell'esperienza dei principali asset owner tra cui i fondi pensione istituzionali. Analizzando gli sviluppi del mercato, il comitato monitora le aziende per identificare quelle coinvolte in comportamenti irresponsabili attraverso le classificazioni tradizionali del settore.

Le società vengono valutate in modo attivo in base a una serie di criteri specifici e questo approccio dinamico agli investimenti riduce al minimo l'esposizione a società che potrebbero trovarsi ad affrontare problematiche nel lungo termine, ad esempio normative più severe, boicottaggi dei consumatori o rischi ambientali.

Sotto la guida del comitato, il fondo escluderà le aziende che riducono il loro livello di impegno verso i temi Esg. Al tempo stesso, prenderà in considerazione quelle società che aumentano il loro livello di responsabilità ma che potrebbero sfuggire a un’esclusione statica o settoriale.

Per incoraggiare e rafforzare una cultura condivisa nella comunità degli investimenti, il Comitato adotterà un approccio collaborativo che offre agli investitori e alle parti interessate la possibilità di rivedere i risultati di sintesi e contribuire con insight e suggerimenti al processo.

In qualità di asset owner responsabile, Legal & General IM attua azioni di engagement anche nei confronti dei consigli di amministrazione delle società in cui entrambi gli Etf detengono quote azionarie con l’obiettivo di promuovere best practices. Questo engagement attivo sul fronte della corporate governance può contribuire in modo efficace a individuare tutte le società che potrebbero essere inserite nella “watch list” del comitato.

“Favorendo la collaborazione tra esperti su base continuativa col compito di valutare collegialmente le società, le loro azioni e i comportamenti, questo Etf è progettato con l’obiettivo di fornire agli investitori italiani un approccio di esclusione dinamico e trasparente per l’investimento indicizzato", commenta Howie Li (in foto), head of Etf di Legal & General IM.