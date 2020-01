Allfunds Academy, ecco i vincitori dell'ultima edizione

Arriva l'appuntamento conclusivo per l'Allfunds Academy, il progetto nato dalla collaborazione tra Allfunds e Sda Bocconi. Gli Allfunds Awards sono stati assegnati ai cinque player dell’asset management che più si sono distinti nei settori social, green, innovation & technology e value added sono stati conferiti rispettivamente a Helvetia Vita, Credit Suisse Am, JP Morgan Am e Banca Aletti. Il premio “global” che riprende le quattro dimensioni è stato assegnato a Banca Generali.

Gli Allfunds Awards rappresentano l’ultima tappa di un percorso iniziato a novembre 2018 con il lancio dell’Academy, iniziativa fortemente voluta da Allfunds per indurre una riflessione sulla Business Transformation.

Un tema particolarmente attuale nel contesto di profondo cambiamento che sta vivendo tutta la filiera della creazione, gestione e distribuzione di fondi di investimento.

Tutto ciò sta stimolando sempre più gli operatori a trasformare il proprio modello di business per crescere, creare valore e sopravvivere in un contesto sempre più competitivo e in continuo cambiamento.

L’Academy si è sviluppata attraverso tre Lab incentrati rispettivamente su business transformation, investor centricity e comunicazione finanziaria, nel corso dei quali i principali player dell’industria dell’asset/wealth management hanno contribuito, con la propria esperienza diretta, all’analisi dei più importanti trend di settore, per arrivare a delineare nuove soluzioni e favorire la diffusione delle best practice lungo tutta la filiera.

“A guidare il cambiamento in corso nell'asse e wealth management sono quattro fattori", spiega Gianluca Ronzini (in foto), deputy general manager e chief commercial officer di Allfunds, e membro del comitato scientifico dell’Academy: "La possibilità di accedere a tecnologie sempre più avanzate, la regolamentazione, la crescente competizione legata alla comparsa di nuovi player e prodotti e, infine, un forte focus sulle tematiche della sostenibilità”.

