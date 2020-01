Banche ai raggi X: bene gli Npl, male governance e liquidità

La Bce mantiene ''stabili requisiti patrimoniali e gli orientamenti per le banche", settore in cui l'istituto europeo nota un incremento della trasparenza. È quanto emerge al termine del Processo di revisione e valutazione prudenziale 2019 (Supervisory review and evaluation process, Srep), pubblicato dalla Banca centrate europea.

La nostra preoccupazione riguarda i modelli di business, la governance interna e i rischi operativi nelle banche (Andrea Enria, Bce)

Lo Srep, ricorda l'istituto in una nota ripresa da Adnkronos, è un esercizio annuale in cui l'autorità di vigilanza esamina i rischi delle banche e successivamente determina i requisiti patrimoniali individuali e le linee guida per ciascuna banca, oltre al capitale minimo richiesto per legge.

L'analisi del settore creditizio europeo ha riguardato nel 2019 109 banche e si concentra su quattro elementi principali: la fattibilità e la sostenibilità dei modelli di business; l'adeguatezza della governance interna e della gestione dei rischi; i rischi per il capitale (con le sue sottocomponenti di rischio di credito, rischio di mercato, rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario e operativo rischio) e i rischi per liquidità e finanziamenti.

La valutazione di ciascun elemento porta a un punteggio specifico per elemento da 1 a 4 (1 è il punteggio migliore, 4 il peggiore) per ogni banca che viene quindi combinato in un punteggio complessivo da 1 a 4,in linea con l'Autorità bancaria europea linee guida su Srep.

Riguardo ai modelli di business, la percentuale di banche che hanno ottenuto un punteggio complessivo di 3 nel 2019 è aumentata al 43% dal 38% del 2018. Nel frattempo la percentuale di banche classificate come peggiori, con un punteggio di 4, è scesa dal 10% all'8%. Allo stesso tempo, la percentuale di banche che ha segnato 2 è scesa dal 52% al 49%. Nessuna banca significativa ha segnato 1.

Secondo la Bce ''esistono tre aree di notevole deterioramento dei punteggi Srep''. Si parte dai risultati della valutazione dei modelli di business, che ''ha mostrato che gli utili delle istituzioni più significative sono inferiori al loro costo del capitale.

Ciò ostacola la loro capacità di generare organicamente capitale e di emettere nuove azioni. Preoccupati dalla bassa redditività, le autorità di vigilanza si concentrano sempre di più sulla futura resilienza delle banche e sulla sostenibilità dei loro modelli di business''.

I punteggi della governance sono complessivamente peggiorati negli ultimi anni

Il rischio del modello di business rimane, quindi, un aspetto chiave a causa della bassa redditività. "Siamo ampiamente soddisfatti del livello generale di adeguatezza patrimoniale delle istituzioni significative sotto la nostra supervisione", afferma il presidente del consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria (in foto) in conferenza stampa oggi.

''La nostra valutazione ha evidenziato le preoccupazioni rimanenti, in particolare per quanto riguarda i modelli di business, la governance interna e i rischi operativi nelle banche. È qui che affiancheremo il focus del nostro lavoro di supervisione", aggiunge Enria.

I requisiti Srep complessivi e le linee guida per il capitale primario di classe 1 (Cet1) sono rimasti stabili al 10,6% nel 2019, lo stesso livello del 2018. Cet1 è il capitale di massima qualità di una banca, costituito in gran parte da azioni ordinarie. Il requisito medio del secondo pilastro, fissato dal supervisore per ciascuna banca, si attesta al 2,1% e la guida non vincolante del secondo pilastro all'1,5%, entrambi invariati rispetto all'anno precedente.

I livelli complessivi di Cet1 richiesti dalle autorità, compresi i respingenti sistemici e anticiclici, che non sono stabiliti dalla vigilanza bancaria della Bce, sono aumentati di 20 punti base all'11,7%. Ciò è dovuto ad un aumento di 10 punti base nel buffer anticiclico e ad un aumento di 10 punti base nei buffer sistemici.

Gli enti più significativi hanno livelli di Cet1 superiori ai requisiti e agli orientamenti patrimoniali complessivi. Sei delle 109 banche che hanno partecipato al ciclo Srep 2019 hanno mostrato livelli di Cet1 al di sotto dell'orientamento del secondo pilastro. Per le banche che non hanno adottato misure soddisfacenti nell'ultimo trimestre del 2019, sono state richieste azioni correttive entro un termine preciso.

Quello che manca è il consolidamento degli istituti. "Ci sono segnali che alcuni management di banche stanno maggiormente valutando strategie", commenta Enria. "Abbiamo visto discussioni che possono portare ad acquisizioni, ma finora non sono state portate avanti". Il presidente della vigilanza Bce lamenta il fatto che "restino in alcuni paesi limitazioni politiche e differenze, anche nell'Eurozona," che limitano il processo. In ogni caso, sottolinea, la vigilanza Bce non pone "alcun ostacolo" al settore delle fusioni.

Sul fronte della liquidità molte grandi banche hanno mancato i propri obiettivi del piano di finanziamento per il 2018, anche a causa delle mutate aspettative sulle condizioni monetarie

Governance interna. Questo aspetto ''si sta dimostrando un'area di interesse di vigilanza: i punteggi della governance sono complessivamente peggiorati negli ultimi anni''.

Tre banche su quattro (76%, rispetto al 67% nel 2018) hanno ottenuto un punteggio 3. Solo il 18% delle banche ha raggiunto un punteggio di 2, in calo rispetto al 25% nel 2018.

I risultati mostrano che ''in un numero significativo di istanze gli organi di gestione non lo sono i controlli interni ed efficaci sono deboli''.

Inoltre, alcune banche hanno riportato perdite significative ''dovute principalmente a eventi di rischio''. Ciò si riflette nel crescente numero di banche che hanno segnato 3 per rischio operativo: 77%, in aumento rispetto al 63% nel 2018. ''Anche i rischi informatici sono stati una fonte chiave di rischio operativo''.

In risposta al deterioramento dei punteggi, le autorità di vigilanza intensificheranno le valutazioni della sostenibilità dei modelli di business e continueranno a richiedere alle banche di migliorare l'efficacia dei loro organi di gestione e rafforzare i controlli interni e la gestione dei rischi.

Riguarda i rischi per la liquidità. I punteggi complessivi hanno mostrato che le banche avevano una buona posizione di liquidità. In questa categoria, il 76% delle banche ha ottenuto un punteggio di 2 (70% nel 2018) e solo 4 banche hanno segnato 1 (in calo rispetto alle 12 del 2018). Molte istituzioni significative hanno mancato i propri obiettivi del piano di finanziamento per il 2018, anche a causa delle mutate aspettative sulle condizioni monetarie.

Crediti deriorati. ''Le banche con livelli elevati di crediti deteriorati (Npl) stanno ampiamente raggiungendo gli obiettivi di pulizia dei loro bilanci. Si raccomanda a queste banche di concentrarsi fortemente sul continuare a migliorare i loro profili di rischio di credito''. Sono i risultati del processo di revisione e valutazione (Srep) del 2019 comunicati dalla Bce.

Quando la Bce ha assunto le proprie responsabilità di vigilanza cinque anni fa, il volume di crediti deteriorati detenuti da enti significativi era di circa 1 trilione di euro (un rapporto di crediti deteriorati dell'8%). Alla fine di settembre 2019, era stato ridotto a 543 miliardi di euro (un rapporto Npl del 3,4%). Lo rileva la Banca centrale europea, in occasione della diffusione dei risultati relativi al processo di revisione e valutazione (Srep) del 2019 comunicati dalla Bce.

Sul buon andamento del mercato dei crediti non performanti, per Enria, hanno svolto un ruolo importante gli interessi negativi della Bce. Per il presidente del consiglio di vigilanza della Bce è "innegabile che i tassi negativi abbiano pesato sui margini delle banche ma hanno anche avuto effetti positivi, rendendo più facile ai debitori ripagare le banche e agevolando la gestione degli Npl".

