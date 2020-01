Unicredit a caccia di investimenti per il Sud Italia a Monaco

Dopo la tappa in Austria lo scorso giugno a Vienna, il road show internazionale dedicato da Unicredit alle Zone Economiche Speciali italiane arriva in Germania, a Monaco di Baviera nella sede di Hvb.

Le Zes, istituite con decreto legge del 20 giugno 2017, sono finalizzate a favorire la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali in alcune aree del Paese. La norma è destinata a Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Sono stati 30 gli imprenditori tedeschi intervenuti all'incontro, tutti potenzialmente interessati ad investire nelle regioni del Mezzogiorno, a cui sono stati illustrati i vantaggi previsti dalla misura. Le imprese insediate nelle Zes, infatti, sono soggette ad un sistema differenziato di regole e opportunità, beneficiando di una combinazione integrata di contributi e incentivi finanziari, di misure fiscali, di procedure autorizzative semplificate e di sostegno alla ricerca, all'innovazione ed al trasferimento tecnologico.

30 gli imprenditori tedeschi, intervenuti all'incontro, tutti potenzialmente interessati ad investire nelle regioni del Mezzogiorno. A loro sono stati illustrati i vantaggi previsti dalla misura

''Le Zes costituiscono per il Sud del Paese una importante misura di incentivazione della crescita, come già avvenuto anche in altre nazioni europee", ha affermato Andrea Casini (in foto), co-ceo commercial banking Italy di Unicredit, "cercare di attrarre i grandi investimenti delle imprese nelle aree Zes può infatti costituire un volano per promuovere un nuovo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, a vantaggio di tutto il Paese".

"Proprio per questo", continua Casini, "abbiamo anche messo a disposizione un plafond di 1 miliardo di euro a favore delle imprese che vogliono investire nelle Zes, partendo dalla Sicilia, con l'obiettivo di estendere l'iniziativa anche alle altre Zes già operative''.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento delle strutture delle region sud e Sicilia di Unicredit, guidate rispettivamente da Annalisa Areni e da Salvatore Malandrino.

L'incontro ha visto i saluti di benvenuto di Holger Frank, head of Unicredit international center Germany, di Alessandro Paoli, head of Unicredit international center Italy e di Enrico De Agostini, console generale d'Italia a Monaco di Baviera. Successivamente Alexander Angerer, team Leader International business development della Camera di Commercio italo-tedesca, ha illustrato lo stato delle prospettive economiche e delle relazioni d'affari italo-tedesche.

Luigi Trattino, presidente di Confindustria Caserta e componente del comitato di indirizzo della Zes Campania, ha illustrato le opportunità per investire nella regione, mentre Flora Albano, responsabile ufficio politiche comunitarie dell'Autorità portuale Sicilia Occidentale e Massimo Scatà, responsabile Aafari generali dell'Autorità portuale Sicilia Orientale, hanno presentato le opportunità della Zes siciliana.

leggi anche | Unicredit, accordo da 400 milioni con Bei per le Pmi italiane

Ha concluso i lavori Ferdinando Natali, responsabile corporate Sud e Sicilia di Unicredit, che ha parlato dei servizi messi a disposizione dall'istituto per gli imprenditori interessati a cogliere le opportunità delle Zes del Sud.

leggi anche | Il primo Eltif di Cassa Lombarda è firmato da BlackRock

leggi anche | Banche Ue ai raggi X: bene gli Npl, male governance e liquidità