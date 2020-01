Bnl-Bnp Paribas Life Banker ingaggia 10 private banker

Dieci nuovi ingressi in Bnl-Bnp Paribas Life Banker con cui l'istituto porta a quota 468 i propri consulenti finanziari in Italia, di cui 382 provenienti da altre banche o reti. Per le new entry di gennaio, si segnalano: a Roma, Erminia D’Alisera e Sandro Selvini da Banca Generali; da Unicredit, Gianfranco Taddonio, operativo a Foggia; da Ubs, Cenzino Ciampa a Milano; Giovanna Castellani, a Reggio Calabria ed ha precedentemente maturato esperienze in Sim di consulenza finanziaria.

Ai senior si aggiungono cinque giovani: Simone Del Mastro a Milano; Niccolò Fuccia a Salerno; Claudio La Mattina, a Bagheria (PA); Luigi Mazzillia Foggia e Matteo Piangerelli a Porto Recanati (MC).

Tutto pronto, intanto, per i “Life Banker Days”, la convention che la Rete terrà a Roma l’11 e il 12 febbraio e che vedrà la presenza di 650 persone. Insieme ai consulenti finanziari e allo staff centrale, ci saranno i top manager di Bnl e delle Società di Bnp Paribas in Italia, per fare il punto sui risultati raggiunti e per condividere le linee guida e gli obiettivi futuri.

