Bond Astaldi, strada in salita per il piano di concordato

Ancora difficoltà, come se non bastassero quelle già intercorse, per il concordato Astaldi. Indiscrezioni provenienti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma riportano le serie difficolta in cui i tre nuovi commissari, Piergiorgio Zampetti, Vincenzo Mascolo ed Enrico Proia, verserebbero nel far quadrare tutte le cifre, con il conseguente slittamento dei tempi previsti per portare a termine il lavoro.

Il giudice delegato Angela Coluccio avrebbe già pronto il decreto di ammissione al voto dei creditori, ma è costretta ad attendere il deposito della Relazione Commissariale, che ne contiene l'elenco.

I commissari, ben consapevoli dell'importanza del compito loro assegnato dopo le indagini per corruzione in atti giudiziari che hanno portato alle dimissioni dei predecessori, e soprattutto del conflitto di interessi dell'attestatore del piano di concordato Corrado Gatti, allo stesso tempo membro del C.d.A. di Banca Intesa Sanpaolo (forte creditrice di Astaldi), si troverebbero pertanto stretti tra l'incudine e il martello, e con l'alito della Procura sul collo.

Avallare i numeri di Gatti, secondo le intercettazioni della Procura concertati con due dei precedenti commissari (Stefano Ambrosini e Francesco Rocchi), oppure rilevare incongruenze sulla fattibilità economica del piano e, ancora più, sulla correttezza giuridica del suo impianto?

Qualunque sia il contenuto, i tre faranno di tutto per depositare la relazione entro il termine loro assegnato del prossimo 10 febbraio, ma nel frattempo gli obbligazionisti sono costretti a votare senza la relazione, dovendosi fidare dell’attestazione di Corrado Gatti come già evidenziato da Investire Mag.

Le banche depositarie dei titolo, per scansare ogni genere di accuse, paiono quasi tutte orientate a inviare istruzioni ai bondholders soltanto dopo il 10 febbraio, rendendo ancora più complicato l'esercizio del diritto di voto in un concordato nato male e che sta proseguendo peggio.

Ed a giorni è prevista la chiusura delle indagini da parte del Pm Paolo Ielo.