I migliori a gennaio: Brasile e metalli preziosi sugli scudi

La società di rating e di analisi di mercato e portafogli, Fida, pubblica la sua classifica sui rendimenti dei principali fondi di investimento a livello globale. Oggi pubblichiamo le classifiche generali che si basano sugli indici Fida Fund Index, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria.

Fatta la premessa, le performance migliori per il mese di gennaio appena trascorso sono state messe a segno dal mercato brasiliano e dai metalli preziosi, grazie alle quotazioni dell'oro in rapido rialzo negli ultimi giorni dell'anno. Ottimi risultati anche per gli azionari norvegesi, che hanno beneficiato del rally del petrolio. Russia e Regno Unito continuano a regalare soddisfazioni, in un mese dominato dalle commodities.

