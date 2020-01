Tonni entra nel cda di Impact Sim

L’assemblea di Impact Sim ha approvato l’ingresso di Alessandro Tonni, già membro del comitato investimenti, nel consiglio di amministrazione della società e contestualmente gli ha conferito l’incarico di direttore finanziario.

Tonni, in Impact Sim dalla sua costituzione, dal 1995 al 2018 ha lavorato per Azimut Capital Management SGR dove ha svolto il ruolo di responsabile per gli investimenti sul mercato azionario Usa e per gli investimenti in infrastrutture quotate, ricoprendo anche incarichi di amministratore in società di gestione del gruppo Azimut. Ha una laurea in ingegneria gestionale conseguita presso il Politecnico di Milano.

"Alessandro è con noi dalla nascita ma la nostra conoscenza è più che ventennale. Siamo convinti che la sua consolidata esperienza gli consentirà, nel suo nuovo ruolo, di fornire un supporto importante alla crescita della società”, commenta il presidente dell'azienda, Fausto Artoni.