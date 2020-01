Brexit, l'uscita non risolve le incertezze

"Il Regno Unito sta finalmente lasciando l’Unione Europea. Tuttavia, le trattative con Bruxelles sulla configurazione della futura relazione commerciale tra le due parti generano nuove incertezze". Il commento di Quentin Fitzsimmons, gestore obbligazionario, T. Rowe Price.

Il primo ministro Johnson si è impegnato a prevenire qualunque estensione del periodo di transizione, ma le tempistiche per raggiungere un accordo commerciale sono molto strette. Alcuni parlamentari del suo partito lo sorveglieranno attentamente per assicurarsi che non faccia troppe concessioni. Dall’altro lato, avere un’ampia maggioranza gli garantisce una certa flessibilità.

La sfida che ora il Regno Unito deve affrontare è quella di trovare un equilibrio nelle trattative commerciali con l’Unione Europea ottimizzando i benefici che spera di ottenere su altri fronti grazie a nuovi accordi commerciali, in particolare con gli Usa. Ciò significa che il 2020 continuerà a offrire poche certezze in merito alla direzione dell’economia britannica nel lungo periodo, una prospettiva che non piace agli investitori.