Consob chiude sette siti finanziari per abusivismo

Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web per offerta abusiva di servizi finanziari alla clientela italiana.

Di seguito l'elenco delle società e dei siti: Gembell Limited; PO Trade LTD; Tifiya Group s.r.o (www.pocketoption.com); FAH Investment LTD (www.web.cryptozone24.com); ForTradersFX Ltd (www.fortradersfx.com); FSM Smart Ltd (www.fsmsmarts.com); Muller Enterprise (www.aurum.co, https://aurumprofin.cc e https://aurum-pro-finance.cc).



Sale così a 131 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti.