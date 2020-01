Gualtieri: "Italiani buoni risparmiatori, ma non sanno investire"

''Gli italiani sono dei buoni risparmiatori ma non dei buoni investitori''. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante un incontro sul nuovo rapporto Ocse dedicato alle opportunità di crescita per imprese e risparmiatori in Italia, sottolineando che ''andrebbe migliorato l'accesso delle famiglie'' a strumenti finanziari diversi a vantaggio del finanziamento delle imprese".

Il 41% dei 9mila miliardi di patrimonio degli italiani è allocato su asset finanziari; di questa percentuale, il 35%, è rappresentato da cash e depositi

''Gli italiani", si continua a leggere su Adnkronos, "investono infatti in titoli di stato ma non nel cosiddetto mercato privato'', dice Gualtieri. Inoltre spesso ''la ricchezza delle famiglie italiane resta nei conti correnti ma forse dovrebbe andar verso altri canali, osserva il ministro. ''Forse si dovrebbe un po' cambiare la proporzione degli investimenti delle famiglie italiane''.

Per il titolare di via XX settembre, ci sono ''le potenzialità per indirizzare questi risparmi verso investimenti di lungo termine per il finanziamento delle aziende''. Dati Bankitalia alla mano, infatti, Gualtieri riferisce che a fine 2017 il patrimonio netto delle famiglie italiane ammonta a oltre 9mila miliardi, dei quali oltre 4mila sono financial asset, circa il 41% del totale. Una parte significativa di questa percentuale, il 35%, è rappresentato da cash e depositi.

