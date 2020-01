La strategia multiasset di M&G è tutta nella diversificazione

Il tema protagonista del forum dedicato ieri a Milano da M&G al settore multiasset, è stato dicerto quello della diversificazione. Presenti all'incontro di Palazzo Parigi: il country head dell'azienda per Italia e Grecia, Andrea Orsi (in foto), i gestori Juan Nevado e Steven Andrew (componenti del team multiasset, gestore di un aum complessivo di 17 miliardi di euro) e l’investment director, Graziano Creperio.

Per Steven Andrew, gestore del M&G (Lux) Income Allocation Fund, la chiave che dà accesso a buoni rendimenti è la diversificazione. "Il 2019 ha visto solide performance sia azionarie che obbligazionarie. Anche se l’umore degli investitori è passato dal pessimistico al neutrale", ha commentato, "i dati macro non sono cambiati in modo significativo e ci aspettiamo il proseguimento di una crescita moderata".

Andrew non è troppo preoccupato per la stagnazione economica. "Veniamo da una fase, iniziata nel 1980 e conclusa l'anno scorso, in cui il Pil ha continuato a correre sulle montagne russe. Oggi, "ha detto alla platea di addetti ai lavori, "con le acque più calme, è possibile fare valutazioni e previsioni più attendibili".

Al gestore di M&G non è passato inosservato il passaggio di boa tra agosto 2019, durante il quale i treasury hanno surclassato le azioni nei rendimenti, e settembre, mese della rivincita delle seconde sui primi. L'attività di selezione strategica deve fare i conti con questi continui cambi di rotta del mercato. Basti pensare ai tanti fattori geopolitici che, "andando ad aumentare gli spread nazionali, riducono lo spazio di movimento del settore industriale".

Anche se, i dati assicurano, "non è in vista una recessione per gli utili aziendali e in ogni caso, siamo pronti a compensare con esposizioni sui titoli di stato". Per questo motivo "nel 2020 sarà necessario essere tattici e selettivi", ha aggiunto Andrew.

Juan Nevado, co-gestore di M&G (Lux) Conservative Allocation Fund ed M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, mette in guardia dalla volubilità del sentiment degli investitori. "L'approccio ribassista del 2019 si è interrotto grazie alle garanzie date dalle politiche monetarie delle banche centrali".

Il suo fondo, attualmente, ha esposizioni sul settore azionario di Usa, Giappone e emergenti. Anche se, ha spiegato il gestore, "le previsioni sugli utili non sono così ottimistiche, quindi abbiamo deciso di ridurre la presenza di equity in portafoglio del 6%". Anche per Nevado, come per molti gestori, i trascuri più interessanti sono quelli di paesi come l'Italia e i paesi emergenti. "Non riteniamo strategici quelli della Gran Bretagna, degli Usa e della Germania". Così come il credito, altra asset class "poco interessante".