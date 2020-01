I migliori fondi obbligazionari di gennaio: gli Emergenti di Ashmore e BlueBay al top

Dopo le selezioni dei migliori fondi per performance e quella dedicata al settore azionario, FidaRating continua la sua indagine sui migliori rendimenti di gennaio con una terza (anche questa, in esclusiva su Investiremag), stavolta, dedicata al mercato dei bond. Anche questa volta pubblicata in esclusiva su Investiremag.

i tre fondi in vetta alla classifica sono delle inglesi Ashmore Group (primo posto dell'operatore specializzato sull'obbligazionario mercati emergenti), BlueBay Am (secondo posto per l'operatore specializzato nel fide income) e della zurighese Gam, e tutte sono dedicate al mercato obbligazionario dei Paesi emergenti, così come anche buona parte degli sette fondi presenti nella top ten.

I fondi presi in considerazione dall'indagine sono tutti autorizzati alla vendita in Italia e distribuiti alla clientela retail. La valutazione dei loro rendimenti viene fatta in base agli indici proprietari Fida Fund Index e sono calcolati attraverso la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti che appartengono alla stessa categoria.

