Lyxor Am integra i criteri Esg nella gestione dei titoli di Stato

Lyxor Am annuncia l'integrazione dei criteri Esg nel suo processo di gestione dei titoli di Stato. La strategia Hqla (High Quality Liquidity Assets), mediante la quale l'azienda gestisce le riserve di liquidità regolamentari di oltre 20 banche, è accessibile tramite fondi o mandati dedicati e investe in titoli di Stato investment grade. In termini di masse in gestione, in totale supera i 10 miliardi di euro.

Sulla base dei dati Esg di Msci, Lyxor integra un punteggio di sostenibilità complessivo per valutare la sostenibilità economica a lungo termine dei singoli paesi, dal punto di vista della loro esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance. La governance ha una ponderazione del 50%, mentre ciascuno degli altri due fattori ha una ponderazione del 25%.

Lyxor ritiene infatti che una buona governance, che include il corretto funzionamento delle istituzioni finanziarie, politiche e giuridiche, sia un aspetto dominante nella capacità di un paese di affrontare i rischi ambientali e sociali e di assicurare la sostenibilità delle sue scelte di politica economica.

Si preferisce quindi sovrappesare i titoli di Stato con un buon punteggio Esg senza escludere gli altri, alla luce dell'universo limitato per la gestione di questi strumenti in connessione con gli obblighi regolamentari delle banche in termini di liquidità. Questo approccio ha un impatto significativo sulla allocazione strategica per la gestione delle riserve di liquidità delle banche e sta contribuendo a modificarla radicalmente.

L'applicazione dei criteri Esg alla gestione dei titoli di Stato arriva a distanza di 12 anni dalla creazione del metodo di risk budgeting e dopo l'integrazione delle misure di liquidità in collaborazione con Euroclear risalente al 2017. "Questo nuovo approccio sostenibile alla gestione obbligazionaria", commenta Jean Sayegh, head of fide income, "ci permette di aiutare le banche nostre clienti a valutare il profilo Esg delle loro riserve di liquidità regolamentari e a modificarlo per riflettere in maniera più accurata le sfide economiche, sociali e di governance che siamo chiamati ad affrontare."