Banca Imi e Intesa sp, in arrivo due nuove obbligazioni

Da oggi, 3 febbraio, saranno quotate direttamente sul segmento Mot di Borsa Italiana e EuroTlx 2 nuove obbligazioni emesse da Banca Imi, la banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo. Si tratta di una obbligazione a tasso misto in euro (ISIN XS2109438387) e di un’altra a tasso fisso in dollari statunitensi (ISIN XS2109452370). Queste due nuove emissioni si affiancano agli altri due bond emessi a ottobre 2019 in dollari statunitensi: una obbligazione a cedola crescente (ISIN XS2066560421) e una obbligazione a tasso fisso (ISIN: XS2066559928).

Le obbligazioni di Banca Imi, quotate sui mercati e negoziabili sul Mot ed EuroTlx, salgono a 52 e che possono essere utilizzate per diversificare il proprio portafoglio di investimento, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse strutture cedolari e tra ben 8 diverse valute.

