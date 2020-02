Di Noia (Consob) alla guida delle analisi di mercato dell'Esma

Carmine Di Noia, attualmente commissario Consob è stato confermato presidente del Committee for Economic and Markets Analysis dell'European Securities and Markets Authority (Esma). Il board of supervisors dell’ente ha affidato a Di Noia anche la presidenza del Post Trading Standing Committee.

Gli incarichi decorrono dal primo febbraio per un periodo di due anni. Gli standing committees sono composti da esperti provenienti dall’Esma e dalle autorità di vigilanza nazionali per lo sviluppo e l’applicazione della normativa nei diversi settori relativi ai mercati finanziari dell’Unione europea.

leggi anche | Mifid2, la rivoluzione può attendere

leggi anche | Consob, approvati bilancio previsionale e regime contributivo