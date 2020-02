Amundi Etf, quanto cresce tra le emittenti di fondi indicizzati

Amundi Etf ha superato la soglia dei 50 miliardi di euro nel 2019 e ha chiuso l'anno con un patrimonio gestito (aum) pari a 55 miliardi di euro. In un mercato europeo degli Etf caratterizzato da una crescita sostenuta negli ultimi tre anni, Amundi Etf è cresciuto più velocemente del mercato ed ha conseguito la maggiore crescita tra i primi 5 emittenti di Etf in Europa sul periodo.

La raccolta netta di 8 miliardi di euro è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente. Questi forti afflussi hanno permesso all'azienda del gruppo omonimo di mantenere la sua posizione tra i principali emittenti nel mercato europeo degli Etf, classificandosi al quarto posto per raccolta netta nel 2019 e rafforzando la sua quota di mercato in termini di masse gestite.

In un contesto caratterizzato da dinamiche mutevoli, i flussi verso la gamma Etf di Amundi sono stati ben diversificati su varie asset class. L'offerta di Etf di Amundi si è quindi dimostrata particolarmente adatta a rispondere sia alle sfide strategiche di lungo termine degli investitori sia a quelle più tattiche.

In termini di copertura geografica, la piattaforma ha continuato ad accelerare la propria presenza in Europa, come anche in Asia e America Latina, nelle quali i prodotti Ucits di Amundi Etf sono sempre più richiesti dagli investitori.

“In un contesto di mercato estremamente dinamico, questi risultati positivi dimostrano la fiducia che gli investitori continuano a nutrire nei confronti di Amundi Etf e confermano la nostra posizione di emittente leader di Etf", dice Fannie Wurtz (in foto), head of Amundi Etf, indexing e smart beta. "Il nostro è un impegno di lungo periodo nell’offrire ai nostri clienti una gamma ampia di Etf, competitiva in termini di costi e innovativa, siano essi clienti istituzionali o distributori”.

