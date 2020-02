L'allarme di Bank of America: rischio bolla su bond e titoli tech

In Italia lo dice da tempo il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, e di recente lo ha ripetuto anche il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris: i capitali sono troppo concentrati su bond e liquidità e scarseggiano sugli strumenti di investimento nell'economia reale.

Una preoccupazione che, a quanto pare, riguarda tutto il globo se è la stessa Bank of America, con il suo global investment strategist, a mettere in guardia dal rischio bolla finanziaria su obbligazioni e titoli tecnologici.

Tommy Ricketts (in foto) non usa mezze parole nella sua intervista su Affari & Finanza - La Repubblica: "Il pericolo di una bolla di liquidità esiste". In Italia la liquidità ferma sui conti concorrenti raggiunge i 1.500 miliardi (il Pil è a quota 1.800); a livello continentale si arriva ai 10mila.

Lo strategista mette in guardia dai rishi alla luce dell'attuale mercato dei bond che conta 10,9 trilioni di emissioni a tasso negativo, "cresciuti di 2 trilioni nelle ultime tre settimane". Una situazione che porta a vari paradossi, come i "bond greci che valgono più di quelli americani, con un interesse dell'1,1%".

Valutazioni lontane del livello di rischio reale che gli stessi prodotti portano con sé, e che vanno a incidere anche sulla stabilità, nel medio-lungo periodo, dei titoli growth, in cui rientrano quelli delle aziende tecnologiche. Per questo motivo l'istituto statunitense invita ad acquistare azioni insieme a strumenti di protezione. Con l'S&P500 vicino a 3500 "con un rapporto rendimento di 20", l'equity "diventa vulnerabile a choc com il coronavirus", aggiunge Ricketts.

leggi anche | Visco: "Incrementare i finanziamenti non bancari alle Pmi"

leggi anche | Gualtieri: "Gli italiani investano sul mercato privato"

leggi anche | Ennio Doris: "Pir, una grande occasione per le Pmi italiane"