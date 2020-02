Nuovi abusivi, anche un clone di Citigroup nell'elenco

Segnalate da Fca (Regno Unito). Concepts Loans (www.conceptloans.co.uk); Cashute Ltd (e-mail: loan11@pm.me) clone della omonima società autorizzata Cashute Ltd ( www.cashute.co.uk); Traders Watch (www.traderswatch.org) con sede dichiarata a Cambridge (Uk); Aman Investment Group / Aman Trades (www.aman-trades.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e Kuala Lumpur (Malesia);

Absolute Global Markets (www.agmarkets.io) con sede dichiarata a Kingstown, St Vincent and the Grenadines, già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019); Tenaron Capital Management UK (www.tenaroncapital.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Tenaron Capital Management Uk Llp (www.tenaroncapital.com);

Prestige-Asset / Prestige Asset Management (www.prestige-asset.com) clone della società autorizzata Prestige Asset Management Limited (www.prestigeassetmanagement. co.uk); Fixed Return Bonds (www.fixedreturnbonds.co.uk); Omac Loans Ltd con sede dichiarata a Londra (e-mail: nichola.dale1986@gmail.com, mathew.d.silva7075@gmail.com) clone della società autorizzata Ready Money Capital Limited; Porter Todd Law (www.portertoddlaw.com), con sede dichiarata a Boston.

Segnalate da Cnmv (Spagna). Extratrader247 (www.extratrader247.com); Walsh Invest & Trade Ltd And Kayescent Corp Forbslab (www.forslab.com/es); F2 Trading Corporation (www.f2tradingcorporation.com, www.f2tradingcorporation.net, www.ftcorpex.com, www.faxt.io).

Segnalata da Finma (Svizzera). Jürg Götze Asset Management (www.jurggotze.com).

Segnalata daFma (Austria). CapCorp Ltd “FX Crypto Club” (www.fxcryptoclub.cc) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands).

Segnalata da Knf (Polonia). Logoscript sp. Z o.o. con sede dichiarata a Varsavia (Polonia).

Segnalate da Bcsc (BritishColumbia). MegaCoinFX (www.megacoinfx.com); Tradewell.io (www.tradewell.io);

Segnalate da Fma (Nuova Zelanda). Tower Hill Limited (e-mail: admin@towerhillltd.co.uk) già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 33/2019 del 30.9.2019); GG Trade International Ltd, Boulder Wealth GG Trade e Jinshi Global Financial Group (www.ggtrade.vn).

L’autorità di vigilanza di Cipro, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), informa i risparmiatori che un fantomatico "City Group Italy Banking Group", clone dell’omonimo gruppo bancario americano, sta fraudolentemente contattando via e-mail i risparmiatori affermando di aver ricevuto dalla Consob l’autorizzazione alla costituzione di un "Fondo di indennizzo degli investitori" per recuperare gli investimenti persi attraverso il trading online. La CySec avvisa che il contenuto di questi messaggi è falso. Analoga segnalazione era già stata fatta dalla Consob nel mese di luglio 2019.