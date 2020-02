ConsulenTia, l’avventura continua (alla grande)

Ne ha fatta di strada ConsulenTia. La manifestazione romana apre i battenti oggi fino a giovedì 6 febbraio arrivando, così, alla sua settima edizione, quest'anno ospita nel tradizionale e suggestivo scenario dell’Auditorium Parco della Musica. L'evento è il più atteso non solo dai consulenti finanziari di tutta Italia ma da parte di tutti gli addetti ai lavori del risparmio gestito. E può permettersi – con soddisfazione – di tirare le somme e fare un po’ i conti su quella che è diventata oggi dalla storica prima edizione del 2014.

Le presenze di addetti ai lavori a ConsulenTia sono passate dai 1.640 della prima storica edizione, ai 3.044 del 2019

Un po’ di numeri. In sette edizioni, la rassegna di incontri e formazione organizzata dall’Anasf, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ha visto infatti quasi raddoppiare il numero dei partecipanti. Dai 1.640 della prima storica edizione, ai 3.044 e 3.000 di ConsulenTia 2018 e 2019.

Per non parlare degli sponsor passati dai 24 del 2014 ai 54 dell’edizione 2019 o dei giornalisti accreditati dai 30 del 2014 ai 50 del 2019.

Con queste premesse l’edizione 2020, che prende inizio questo mese di febbraio da martedì 4 a giovedì 6, ha le carte in regole per battere tutti i record di partecipazione.

Vicini alla professione. E a proposito del crescente successo della manifestazione, il direttore generale dell’associazione di categoria dei consulenti finanziari, Germana Martano spiega che "Quando Anasf ha lanciato ConsulenTia l’obiettivo era quello di realizzare un appuntamento interamente dedicato alla categoria che rappresentiamo, costruito intorno ai temi che riguardano da vicino la professione".

Ciò che è diventato nel tempo è fonte per noi di grande soddisfazione", aggiunge. "Oggi ConsulenTia è un punto di riferimento per tutta l’industria del settore e per i professionisti della consulenza, dove la parola d’ordine è confronto. Per questo motivo l’edizione 2020 della manifestazione riporta come pay off Il più grande appuntamento dei consulenti finanziari.

All'edizione di quest'anno parteciperanno anche Marco Bentivogli, segretario generale della Federazione Italiana Metalmeccanici Cisl, e Enrico Giovannini, economista

"L’evento ideato da Anasf è stato in grado in questi anni non solo di portare sul tavolo del dibattito l’attualità del mondo della consulenza finanziaria in Italia ma anche di anticipare le ricadute che le novità normative o i mercati avrebbero avuto sulla professione, stimolando un dibattito tra tutti gli attori coinvolti. In tempi non sospetti abbiamo parlato di ricambio generazionale nella professione, di Mifid, per fare solo alcuni esempi", prosegue Martano.

Format dinamico. ConsulenTia 2020 riserva anche quest’anno delle sorprese stimolanti per i partecipanti. "Trovato un format dinamico e che funziona", spiega il direttore generale di Anasf, "abbiamo sempre mantenuto alto il livello dei temi della tre giorni e anche per la settima edizione nazionale Anasf ha in serbo un programma che saprà offrire ai partecipanti stimoli e riflessioni innovativi".

A partire dall’appuntamento di Un’ora con…, che vedrà come ospiti Marco Bentivogli (in foto), segretario generale della Federazione Italiana Metalmeccanici Cisl, e Enrico Giovannini, economista, statistico e accademico italiano, che interverranno su lavoro, tecnologia e sostenibilità.

"Un momento che è sempre stato molto apprezzato dalla platea", aggiunge Martano. Il valore aggiunto poi sarà la possibilità di incontrare nell’ampia area espositiva le case prodotto che ogni anno ci accordano fiducia confermando la loro partecipazione e di ascoltare le loro view sui mercati negli incontri in programma che si svolgeranno nelle due sale Sinopoli e Petrassi, che lavoreranno in parallelo”.

Doppia edizione. Ricordiamo che ConsulenTia, oltre all’appuntamento invernale di febbraio che si svolge sempre nella Capitale, dal 2016 prevede anche una edizione autunnale itinerante che si è svolta dapprima a Treviso (2016), poi a Torino (2017), quindi a Napoli (2018) e infine a Bologna (2019).