Gli effetti del Coronavirus sui mercati

"L'ottimismo che abbiamo mostrato appena poche settimane fa, a inizio anno, è già stato messo seriamente in discussione dal nuovo coronavirus che si è diffuso dalla città cinese di Wuhan a partire dagli ultimi giorni di dicembre". L'analisi di Fabrice Jacob, ceo di Jk Capital Management, affiliata di La Française.

La decisione di bloccare 56 milioni di persone, impedendo a chiunque di entrare o uscire dalla provincia, non può non impressionare

Avendo vissuto l’epidemia della SARS del 2002/2003 proprio nell’epicentro del contagio (nda, Hong Kong), ricordiamo vividamente la situazione sul territorio, le misure adottate allora nella gestione dei portafogli e quello che successe una volta che la crisi si esaurì.

Purtroppo non è del tutto appropriato tracciare un parallelo fra la situazione di allora e quella odierna.

A partire dal virus stesso, che oggi sembra diffondersi molto più rapidamente di quello della Sars ma pare anche molto meno letale (tasso di fatalità del 2,2% contro il 9,6%), sebbene entrambi appartengano alla medesima famiglia di virus.

I casi di morte si sono verificati quasi interamente nella provincia di Hubei. Fino ad ora vi sono stati solo otto morti fuori dalla provincia di Hubei, e solo uno fuori dalla Cina. Molti pazienti sono già stati curati e dimessi.

Vi sono inoltre altre differenze che vale la pena di sottolineare: 17 anni fa i cinesi viaggiavano molto di meno all’interno del Paese, per non parlare dei viaggi all’estero. Non vi erano social media e la connessione internet poco diffusa. Le informazioni viaggiavano lentamente. Oggi è l’opposto.

Nel 2003 il governo cinese si rifiutò di affrontare la realtà e tentò di nascondere la gravità della situazione il più a lungo possibile. Oggi invece vuole mostrare al mondo la propria proattività nel gestire la crisi con energia. La decisione di bloccare 56 milioni di persone, impedendo a chiunque di entrare o uscire dalla provincia, non può non impressionare: questa misura, tra l’altro, spiega il perché al di fuori dell’Hubei siano morte così poche persone.

All’estero sembra che fra governi e aziende sia una sorta di gara a chi fa di più per mostrare al mondo il proprio impegno nell’adozione di misure per riportare a casa i propri cittadini o i propri dipendenti per prevenire il contagio – e questo anche se tali misure possano in seguito essere giudicate eccessive. Ovviamente i media amano queste misure, poiché consentono una buona dose di sensazionalismo che può solo alimentare un senso di isteria che, a sua volta, filtra nei mercati finanziari.

Purtroppo, l’impatto a breve termine sull’economia cinese potrebbe essere molto più severo del 2003, per il semplice fatto che l’intero Paese è oggi letteralmente paralizzato dalle misure adottate a tutti i livelli dal governo. Le vacanze per il Capodanno sono state estese di 10 giorni (per ora) in 14 province, che nell’insieme producono il 69% dell’intero PIL nazionale. Mai, ai tempi dalla Sars, furono adottati provvedimenti che impattarono l’economia dal lato dell’offerta a simili livelli.

In altre parole, la crescita del Pil sarà colpita da un drastico calo non solo nei consumi, ma anche nella produzione, e questa è una novità. Se il prolungamento delle vacanze dovesse essere esteso, sarebbe ragionevole attendersi una reazione a catena in tutti i Paesi che contano significativamente sulle importazioni dalla Cina.

Pertanto ci attendiamo un calo della crescita del Pil molto significativo nel primo trimestre del 2020. I dati ufficiali del PMI manifatturiero di febbraio saranno atroci (quelli di gennaio, 50,0 a gennaio per l’indice ufficiale e 51,1 per l’indice Caixin, erano stati calcolati prima del lockdown).

Guardando invece agli aspetti positivi della vicenda, la Sars sparì dopo pochi mesi, in modo misterioso come era apparsa. Possiamo sperare che questa volta accada lo stesso, soprattutto alla luce delle severe misure di lockdown adottate nella provincia di Hubei, che nel 2003 non furono messe in atto.

Il nostro scenario di base prevede che le attività riprendano con la stessa velocità con cui stanno rallentato, con ordini arretrati che costringeranno le fabbriche a moltissimi straordinari.

Prima del contagio il nostro scenario di base prevedeva che la Cina non avrebbe stimolato la propria economia quest’anno, per il semplice motivo che non ve ne era ragione, almeno fino a che la sua crescita avesse seguito un percorso di moderato declino.

Oggi la situazione sembra però molto diversa. Far partire il rimbalzo della ripresa attraverso una combinazione di misure di politica monetaria e di sussidi specialmente indirizzati a chi oggi subisce il contraccolpo peggiore è uno scenario che troverebbe facilmente sostenitori all’interno del comitato permanente del Politburo.

Ciò anche se si peggiorasse nel breve la leva finanziaria complessiva e vi fosse un brusco deterioramento del deficit fiscale di Pechino. Sicuramente è uno scenario che noi non escluderemmo troppo rapidamente e che potrebbe avere un forte impatto positivo sui mercati. Tali misure sarebbero inoltre molto rilevanti adesso che l’economia globale si trova in una fase di rallentamento e che la Cina deve affrontare ulteriori possibili ostacoli provenienti dall’amministrazione Usa.