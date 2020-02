Robeco allarga il team d’investimento su trend e tematiche

Il team d’investimento trends & thematic di Robeco si allarga con l'arrivo di tre nuovi professionisti. A partire dal primo marzo Michiel van Voorst e Koos Burema si uniranno al team, che si rafforzerà ulteriormente grazie all’ingresso di Sam Brasser, trend analyst, a maggio.

L'azienda sta inoltre ampliando anche il team di ricerca. Van Voorst (il primo in foto) e Burema (il secondo in foto) si occuperanno di Robeco global fintech equities e Robeco new world financial equities in qualità di co-gestori di portafoglio, insieme a Patrick Lemmens che manterrà il ruolo di lead portfolio manager.

Van Voorst vanta 20 anni di esperienza negli investimenti e fa il suo ritorno in Robeco provenendo dall’ufficio di Hong Kong di Union Bancaire Privée (UBP), dove ricopriva la carica di cio Asian Equities.

Prima di Ubp, van Voorst ha lavorato per 12 anni in Robeco in diverse posizioni nell’ambito degli investimenti, tra cui quella di senior portfolio manager di Rolinco, una strategia trend di Robeco, e Robeco Asian stars equities.

Van Voorst è membro del consiglio di amministrazione di una startup fintech con sede a Hong Kong che offre servizi software regolamentati per consulenti finanziari indipendenti a livello globale. Burema ha 12 anni di esperienza negli investimenti e proviene dal team global emerging markets di Robeco, dove è stato analista sia per la Corea del Sud che per la tecnologia a Taiwan e nella Cina continentale, con una forte attenzione agli investimenti sostenibili.

Van Voorst e Burema hanno un solido background nei mercati emergenti, nella tecnologia e nelle opportunità di investimento sostenibile, aree in cui Robeco vede un significativo potenziale di crescita per le proprie strategie trend. Brasser entrerà in qualità di trend analyst a maggio, dopo aver conseguito il master in Economia dei mercati finanziari presso l’Erasmus University di Rotterdam. Durante gli studi, Brasser ha condotto un tirocinio come analista azionario a Robeco. In qualità di trend analyst, Brasser si concentrerà principalmente sui megatrend e su come coniugarli nelle diverse strategie trend.

"È bello riavere con noi Michiel, una testimonianza della dedizione, dell'ambizione e dell'impegno di Robeco alle strategie tematiche e legate ai trend", commenta Mark van der Kroft, head of trends and thematic investing. Con Koos, diamo il benvenuto nel team anche a un grande specialista dei mercati emergenti che ha oltre un decennio di esperienza negli investimenti sostenibili e nei mercati emergenti".

Il team d’investimento trend e tematico di Robeco e RobecoSAM è composto da oltre 20 professionisti basati a Rotterdam e a Zurigo, che ha visto una forte crescita, con un patrimonio più che raddoppiato negli ultimi tre anni e oltre 11 miliardi di euro in gestione.