Etica Sgr investe su due risorse interne

Etica Sgr (gruppo Banca Etica), società specializzata in fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili, annuncia le nomine di Arianna Magni a responsabile dell’area institutional and international business development e Davide Mascheroni, in qualità di responsabile dell’area partner commerciali.

Arianna Magni (la prima in foto) ha maturato una lunga esperienza nel settore finanziario iniziata presso Radiocor, l’agenzia stampa de Il Sole 24 Ore e proseguita in Online Sim a partire dal 2000.

Arriva in Etica Sgr nel 2015 e nel 2017 entra nel team Institutional and International business development in qualità di relationship manager, assumendone ora il ruolo di responsabile. Si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano.

Davide Mascheroni (il secondo in foto) ha iniziato la sua carriera nel 2004 lavorando presso primarie società di asset management dove ha ricoperto sempre ruoli di carattere commerciale e ha maturato una conoscenza approfondita del settore del risparmio gestito.

Mascheroni è entrato in Etica Sgr a giugno 2018 in qualità di senior relationship Manager presso l’area Partner Commerciali e ne assume ora il ruolo di Responsabile. Ha una laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari presso l’Università Cattolica di Milano.

"Siamo molto felici di promuovere dei talenti con cui lavoriamo da tempo", commenta Luca Mattiazzi, direttore generale di Etica Sgr. "Entrambi i professionisti hanno maturato esperienza nelle aree di cui diventano responsabili che sarà loro molto utile nel promuovere la direzione del prossimo sviluppo".