Carmignac ha un nuovo responsabile dello sviluppo del business

Carmignac annuncia la nomina di Reinhold Dirschl a direttore dello sviluppo del business. Il professionista é entrato a far parte del team di Carmignac business development nel gennaio 2020 sotto la direzione del country head per Germania e Austria, Nils Hemmer.

Con sede a Francoforte, Dirschl (in foto) si concentrerà sulle banche regionali con fondi di fondi e offerte di portafoglio discrezionale in tutta la Germania. Lavorerà con Frank Rüttenauer, responsabile dello sviluppo del commercio al dettaglio, e Ingo Boxleitner, direttore dello sviluppo commerciale, per espandere la portata di Carmignac sul mercato tedesco coprendo i clienti retail nella parte meridionale della Germania e dell'Austria.

Questa promozione segue le assunzioni di Luis Caceres e Markus Kopp per clienti all'ingrosso e semi-istituzionali, rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Con questi ingressi, Carmignac sottolinea così la grande importanza del mercato tedesco e rafforza la sua posizione in esso.



Dirschl ha più di diciotto anni di esperienza nelle vendite finanziarie. Ha lavorato dal 2012 al 2018 presso Pioneer Investments. Come senior sales director è stato responsabile della copertura delle casse di risparmio e delle banche cooperative. Più recentemente è stato direttore delle vendite presso Tbf Sales and Marketing, occupandosi principalmente di casse di risparmio, banche cooperative, gestione patrimoniale e banche private regionali.

"Con il nostro team ampliato e la nostra offerta di reddito fisso non vincolata ci sentiamo ben preparati per accompagnare i nostri clienti nell'attuale ambiente a basso rendimento", commenta Hemmer.