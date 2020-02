Le offerte assicurative di Lokky entrano nella piattaforma Fabrik

Lokky, il broker assicurativo digitale dedicato a Pmi e professionisti, sceglie la via della piattaforma aperta e pubblica la propria soluzione sulla piattaforma open banking di Fabrick.

Con l'integrazione di Lokky in Fabrik, gli istituti finanziari, fintech e corporate potranno incorporare l’offerta nella propria piattaforma con facilità di integrazione, soprattutto in termini di cross data enrichment (processi specifici per la verifica e fruizione dei dati presenti nei database aziendali).

“Lokky rappresenta un partner ideale per gli operatori, finanziari e non, che vogliano servire i propri clienti business con un’offerta assicurativa totalmente personalizzata e completamente digitale”, commenta il ceo di Fabrik, Paolo Zaccardi.

Il broker assicurativo propone polizze tagliate sulle specifiche esigenze del cliente con l'uso dell'intelligenza artificiale dell'analisi dei dati andando, così, a incidere sul livello dei costi per il cliente. La società propone in particolare una tipologia di polizze in maniera totalmente digitale che vanno dall’infortunio, a Rc Prodotti, danni al fabbricato, datastrofi naturali, viaggi, malattia, Rc collaboratori, danni al contenuto, furto, responsabilità amministratori, Rc professionale, Rc terzi, tutela legale, altri danni ai beni, assistenza e cyber risk.