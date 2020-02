Hsbc Global Am crea il ruolo di capo delle grandi vendite

Thorsten Michalik è il professionista scelto da Hsbc Global Asset Management per ricoprire il nuovo ruolo di global head of external wholesale inserito di recente nell'organigramma aziendale. Michalik riferirà a Christophe de Backer, responsabile globale del commercio di grandi dimensioni e delle partnership.



Il manager (in foto) sarà responsabile della distribuzione dell'azienda a gestori patrimoniali discrezionali, banche private, banche, gestori patrimoniali, Ifa e piattaforme. Tra le sue competenze anche la vendite degli Etf sia per clienti istituzionali e di grandi dimensioni.

Come parte del suo ruolo, sarà anche responsabile dello sviluppo delle partnership strategiche dell'asset manager della banca d'affari con le istituzioni finanziarie globali.

"Con oltre 20 anni nel settore della gestione patrimoniale, la vasta esperienza di Thorsten sarà strumentale mentre cerchiamo di far crescere la nostra attività e fornire gli ambiziosi piani che abbiamo definito", commenta Backer.

Dopo 19 anni in Deutsche Bank, dove ha trascorso 19 anni, Thorsten Michalik è stato il co-presidente globale della distribuzione per Dws. In precedenza, ha trascorso quattro anni presso Ubs.

