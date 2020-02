Gli Etf entrano nella gamma di Credit Suisse Am

Credit Suisse Asset Management aggiunge gli exchange-traded fund (ETF) alla sua gamma di prodotti d’investimento. I nuovi Etf vanno a integrare i fondi passivi di CreditSuisse in offerta. Credit Suisse, che in Italia è guidata da Emanuele Bellingeri (che come capo di Ishares, gruppo BlackRock, fu apripista del business degli Etf sul mercato italiano) ha deciso di introdurre gli Etf per venire incontro alla crescente domanda di prodotti liquidi negoziati, guidata dalla digitalizzazione. I primi tre Etf saranno quotati sul Six Swiss Exchange, sulla Borsa Italiana e sulla Deutsche Börse.



Credit Suisse Asset Management, uno dei principali provider europei di fondi e mandati passivi con un patrimonio in gestione di circa 132 miliardi di franchi svizzeri, avvia l’offerta di alcuni exchange-traded fund (Etf) selezionati all’interno della propria gamma di fondi passivi. I nuovi Etf saranno offerti nelle categorie in cui possono portare maggiore efficienza rispetto ai fondi passivi tradizionali.



Con il lancio di alcuni Etf in aggiunta ai fondi passivi esistenti, Credit Suisse Asset Management vuole venire incontro alle esigenze di quegli investitori, quali le società fintech, che orientano i loro sistemi e processi alle transazioni di borsa. Secondo Michel Degen, head of Credit Suisse Asset Management Switzerland and Emea, l’ingresso nel settore degli Etf rappresenta un logico passo avanti: «Analizziamo continuamente il mercato, le nuove tendenze e le esigenze dei clienti per fornire loro soluzioni adeguate. Gli Etf acquistano un’importanza strategica sempre maggiore, di pari passo con il crescente utilizzo delle piattaforme di vendita digitali».



Valerio Schmitz-Esser, head of Credit Suisse Asset Management Index Solutions, ha dichiarato: «Fin dal 1994 replichiamo indici con la massima precisione per un ampio ventaglio di classi di attivi, regioni e valute, compresi da oltre due anni gli indici di sostenibilità Esg. Tramite il nostro core business, che si concentra sui fondi passivi, disponiamo della massa critica, della tecnologia e delle competenze necessarie per cominciare a fornire Etf anche in segmenti d’investimento mirati, che integrano in modo oculato la nostra offerta esistente».



Tre nuovi Etf

In una prima fase, tre dei fondi passivi attualmente esistenti verranno convertiti in altrettanti Etf altamente efficienti di nuova costituzione. Questi ETF di diritto irlandese saranno quotati sul SIX Swiss Exchange, sulla Borsa Italiana e sulla Deutsche Börse:

§ CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF

§ CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF

§ CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF



Brown Brothers Harriman assumerà il ruolo di amministratore dei fondi e depositario.

Credit Suisse Asset Management Index Solutions è specializzata nella gestione patrimoniale di prodotti indicizzati e fin dal 1994 coniuga competenze, esperienza e tecnologia per consentire ai clienti di tutto il mondo di investire in indici selezionati. Attualmente Credit Suisse Asset Management offre una gamma di oltre 90 fondi indicizzati.