AllianceBernstein presenta il suo terzo fondo sulla sostenibilità

AllianceBernstein, società di investimento globale con un patrimonio in gestione di 623 miliardi di dollari, annuncia oggi il lancio del nuovo Sustainable Global Thematic Credit Portfolio che andrà ad arricchire l’attuale gamma di fondi sostenibili.

La strategia investe esclusivamente in temi ricollegati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Onu, ovvero in società che offrono prodotti o servizi che si riferiscono a tali obiettivi, con un’attenzione particolare verso la produzione di effetti positivi in ambito sociale e ambientale.

Il fondo adotta un approccio attivo di selezione bottom up, con un’attenta valutazione delle problematiche e delle credenziali Esg di ciascuna azienda per una migliore definizione di rischi e opportunità.

La nuova strategia farà leva sull’esperienza degli attuali portafogli sostenibili dell’asset manager, l’Ab Sustainable Global Thematic Portfolio e l’Ab Sustainable US Thematic Portfolio.

Il Sustainable Global Thematic Credit Portfolio manterrà un portafoglio tra le 75 e le 125 obbligazioni. La strategia investirà primariamente in titoli societari, di cui minimo il 20% saranno green bond. Tutte le posizioni saranno allineate agli obiettivi di sviluppo sostenibile e si focalizzeranno su tre temi: clima, salute e legittimazione.

“Cerchiamo società che affrontano le sfide globali così come definito dall’Onu. Si stima che per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile occorrano dai 5 ai 7 trilioni di dollari l’anno; perciò crediamo che l’allineamento delle imprese a questi propositi possa aumentare il potenziale di crescita a lungo termine”, commenta Shawn Keegan (in foto), portfolio manager del nuovo fondo. “Riteniamo che le aziende con modelli di business sostenibili registreranno performance migliori nel lungo termine”.

