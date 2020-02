Capitale sociale Bankitalia, l'Enpaia aumenta a sua partecipazione

L'Enpaia, l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, ha aumentato la propria partecipazione nel capitale della Banca d'Italia passando da 6.460 a 8.280 quote, investendo ulteriori 45,5 milioni di euro.

In questo modo, la partecipazione della Fondazione Enpaia nel capitale della Banca d'Italia, nel suo complesso - comprese le quote investite dalle gestioni separate di Periti Agrari (15 mln) e Agrotecnici (3,5 mln) - è pari a 207 milioni di euro. Lo comunica una nota di Enpaia, ripresa da Adnkronos, spiegando che le quote sono state acquisite dalle principali banche eccedentarie.

La percentuale totale di partecipazione di Enpaia nella Banca Centrale italiana è conforme al limite massimo del 3%, come previsto dal DL 30/11/13 n.133. I fattori determinanti che hanno portato all'aumento della partecipazione sono stati identificati sia nell'aspetto economico-finanziario dell'investimento sia nell'aspetto di trasparenza e solidità della partecipazione.