Esg e investimenti, le aziende fanno troppo poco

Equita pubblica una ricerca dedicata ai temi della sostenibilità dedicata al processo di inclusione delle valutazioni e dei fattori Esg nelle strategie di investimento degli asset manager attivi in Italia. I punti affronti sono le principali difficoltà operative riscontrate dalle case di investimento nella definizione di tali strategie e le principali esigenze per favorire una diffusione più ampia e qualificata della sostenibilità.

Gli investitori apprezzerebbero la predisposizione di un set informativo sui temi Esg

L’analisi è stata condotta attraverso un questionario a cui hanno risposto circa 30 gestori che rappresentano le principali case di investimento operanti in Italia.

Uno dei principali risultati che emerge è che l’inclusione della sostenibilità nel processo di valutazione delle aziende è ancora distante dall’essere universalmente adottata (il 24% dei rispondenti non tiene ancora in considerazione i parametri ESG nel processo di valutazione, mentre il 56% ne tiene conto sono marginalmente).

Poche realtà tra i rispondenti (solo il 20%) hanno strutturato un team interno per effettuare un’attenta analisi dei parametri Esg sulle società oggetto di potenziale investimento e la maggior parte utilizza rating prodotti dalle agenzie di rating Esg (36%) o non utilizza una specifica metodologia di analisi (44%). Peraltro, la qualità dell’analisi Esg condotta dai provider viene per lo più valutata inadeguata o appena sufficiente dall’80% dei rispondenti.

Tra i suggerimenti che emergono dall’analisi della società dell'ad Andrea Vismara (in foto), gli investitori apprezzerebbero la predisposizione di un set informativo sui temi Esg di tipo sintetico, standardizzato e facilmente consultabile da parte delle società valutate. Questa esigenza si evince sia per le large cap che per le small cap, ed è sentita maggiormente per le società che sono già dotate di rating Esg (84% dei rispondenti lo ritengono abbastanza o molto utile) rispetto a quelle sprovviste di rating (76%).

Dall’analisi condotta risulta inoltre che la rilevanza percepita dagli investitori è elevata per tutti e tre i fattori Esg. Anche gli aspetti sociali infatti – che sono quelli più difficili da valorizzare come evidenziato dallo studio condotto da Equita e l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (ALTIS) a settembre 2019 – ricevono un grado di attenzione elevato e comparabile a quello relativo all’ambiente e allagovernance.

Sulle tematiche sociali la criticità maggiore sembra essere la selezione dei parametri chiave più rilevanti, dal momento che quasi tutti i parametri proposti (11 su 12) vengono ritenuti importanti da almeno il 20% degli investitori. Sulle tematiche di governance invece gli investitori hanno una visione più uniforme di quali siano i parametri più importanti da monitorare dato che solo alcune delle aree di analisi proposte (4 su 7) vengono indicate come significative da almeno il 20% dei rispondenti. Sulla tematica ambientale infine, oltre ai parametri proposti, i rispondenti hanno indicato anche il carbon footprint e altre forme di misurazione degli impatti ambientali come parametri da monitorare attentamente.

L’ampia maggioranza degli investitori intervistati si è poi dichiarata favorevole alla definizione di linee guida ad-hoc per le piccole e medie imprese circa la rendicontazione Esg. Questo punto coglie le esigenze espresse dal mercato di standardizzare i dati e la documentazione prodotta dalle società in modo da rendere più facilmente fruibile l’accesso alle informazioni da parte di tutti gli stakeholder, senza necessariamente dover introdurre nuovi adempimenti regolamentari.