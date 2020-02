Eurizon, tra numeri record e una nuova società sugli asset reali

Eurizon (gruppo Intesa Sanpaolo) chiude il 2019 con risultati positivi su tutti i principali indicatori finanziari. Nei dodici mesi il patrimonio gestito ha registrato un trend di crescita costante (+11%) raggiungendo a fine dicembre il suo record storico a 335,5 miliardi di euro.

L’utile netto consolidato dell’anno (compreso l’utile di pertinenza di terzi) è pari a 518,5 milioni di euro e il margine da commissioni a 799 milioni di euro, rispettivamente in rialzo dell’11,5% e del 14% rispetto al 2018. La società ha perseguito con successo la strategia di sviluppo mantenendo alta l’attenzione anche ai livelli di efficienza: il cost/income ratio al 18,7% a fine 2019 evidenzia un’ulteriore contrazione rispetto al 21% del 2018.

Sul fronte della raccolta i numeri confermano la ripresa avviata dal secondo trimestre con un trend in costante rafforzamento. I flussi netti da inizio anno superano i 10 miliardi di euro, grazie anche alla nuova società Eurizon Capital Real Asset. Al netto di quest’operazione straordinaria, Eurizon si conferma ai vertici in termini di raccolta nell’industria italiana del risparmio gestito, con un dato complessivo di 6,6 miliardi.

La nuova società verrà guidata dall'ad e dg, Silvana Chilelli. Si tratta di una joint venture partecipata al 51% da Eurizon Capital sgr e al 49% da Intesa Sanpaolo Vita. L'azienda ha a disposizione 10 professionisti con competenze specifiche nel private equity, private debt, infrastrutture e real estate. Il patrimonio è costituito da 3,4 miliardi di asset (ricevuti da Sanpaolo Vita) che sarà investito per il 40% nelle imprese, per il 35% in infrastrutture e la restante quota in reale estate.

Il contributo maggiore arriva dai fondi aperti con +4,6 miliardi, seguiti dalle gestioni di portafogli istituzionali che, escludendo l’apporto di Ecra, registrano flussi netti in ingresso per 3,3 miliardi. In particolare, Eurizon risulta prima in Italia per raccolta nel IV trimestre sia a livello complessivo, con 8,1 miliardi (4,7 miliardi escludendo il contributo di Ecra), sia sui fondi aperti, con 4,2 miliardi di euro2.

Tra le partecipazioni estere, il patrimonio della cinese Penghua Fund Management (partecipata al 49%) si attesta a 82 miliardi di euro. Considerando anche la società di Shenzhen, il patrimonio complessivo gestito da Eurizon supera i 417 miliardi di euro. Le tre società che rientrano nell’hub dell’Est Europa, Vub Am (Slovacchia), Cib Ifm (Ungheria) e Paz Invest (Croazia), confermano un livello di patrimonio complessivo pari a 3,7 miliardi di euro.

Nell’ultimo trimestre del 2019 Eurizon ha ampliato ulteriormente il perimetro e la diversificazione del proprio business includendo nuove realtà lo scorso 26 ottobre ha avviato la partnership con Oval Money, attraverso un investimento di minoranza nella startup fintech italoinglese attiva nel mondo del risparmio e dei servizi dei pagamenti digitali; il 31 dicembre 2019 è stata avviata l’operatività di Eurizon Capital Real Asset Sgr, in joint-venture con la divisione assicurativa del gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata negli investimenti alternativi di private market.

Fra le novità di prodotto, nell’ultimo trimestre . stata arricchita la gamma di fondi comuni dedicati alla clientela del Gruppo Intesa Sanpaolo, con nuove soluzioni a sostegno della riqualificazione della liquidità, ed è stata ampliata l’offerta per la clientela istituzionale e wholesale attraverso la creazione di una nuova gamma d’offerta che mira a cogliere le sfide su tre fra i principali trend globali - planet, people e innovation - intercettando i sustainable development goals, ossia i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite.

Con riferimento all’attività di azionariato attivo, la SGR nel corso del 2019 ha condotto circa 675 iniziative di engagement con 515 soggetti emittenti, di cui circa il 15% ha riguardato principalmente tematiche ESG. Nei dodici mesi, Eurizon ha preso parte a 100 assemblee degli azionisti di selezionate societ. quotate sulla Borsa Italiana (55%) e sui mercati internazionali (45%), esprimendo il voto su circa 920 risoluzioni all’ordine del giorno.