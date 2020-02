Riparte Invesco Express, farà tappa in nove città italiane

Riparte Invesco Express, l’edizione primaverile del roadshow di Invesco rivolto ai professionisti della finanza. Nove gli appuntamenti da sud a nord: Catania (18 febbraio), Roma (19 febbraio), Napoli (20 febbraio), Padova (25 febbraio), Bergamo (26 febbraio), Bologna (27 febbraio), Firenze (3 marzo), Genova (4 marzo) e Torino (5 marzo).



Durante gli incontri i clienti professionali e i consulenti finanziari verranno accompagnati in un viaggio all’interno dell’ampia gamma di soluzioni di investimento attive e passive, con un occhio di riguardo verso il tema dell’income e ai nuovi territori di investimento, come la Cina e l’ambizioso progetto della Nuova Via della Seta.



Sul palco saliranno i massimi esperti di Invesco tra cui Luca Tobagi, CFA, investment strategist di Invesco, che delineerà lo scenario di mercato per il 2020; Lyndon Man, senior prtfolio manager di Global Investment Grade Corporate Bond Fund, e Lewis Aubrey-Johnson, responsabile prodotti del team fide income (Invesco Global Income Fund e l’Invesco Pan European High Income Fund).



Anthony Xiao, client portfolio manager del fondo Invesco Belt and Road Debt Fund, e Corinna Lau, responsabile del team dei prodotti gestiti ad Hong Kong forniranno il loro contributo in streaming, presentando le opportunità del mercato asiatico, in particolare di quello cinese.