Rothschild & Co Am Europe riorganizza i suoi fondi

Rothschild & Co Asset Management Europe ha deciso di rinominare alcuni degli Oicr per promuovere marchi chiari e definiti e conferire una maggiore chiarezza alla propria gamma. A partire dall’11 febbraio, la gamma di Rothschild & Co Asset Management Europe sarà organizzata intorno a quattro marchi forti: Conviction, Valor, Thematic e 4Change.

Il marchio Conviction comprende fondi che mettono in pratica la gestione attiva in azioni, tassi e fondi diversificati. Il marchio è caratterizzato da forti posizioni assunte dai gestori rispetto alle proprie aspettative di mercato e all'analisi dei titoli che compongono il loro universo di investimento. I fondi sono investiti principalmente in euro e hanno un indice di riferimento.

Il marchio Valor beneficia di una gestione "carta bianca", senza vincoli legati a indici di riferimento o ad aree geografiche. Questi portafogli sono investiti in tutte le classi di attivi, senza vincoli geografici, settoriali o stilistici.

Il marchio Thematic comprende i fondi investiti in temi promettenti che offrono buone prospettive a lungo termine, come il real estate, l'invecchiamento della popolazione o le miniere aurifere. Gli investimenti sono effettuati in azioni e obbligazioni.

Il marchio 4Change comprende i fondi che uniscono alla performance finanziaria, la ricerca dell’impatto e una selezione Esg. 4Change comprende un fondo dedicato al clima. Sono disponibili due gamme aggiuntive per le esigenze di specifici gruppi di clienti: la gammaOPAL, più specificamente dedicata alle reti di distribuzione che cercano soluzioni di investimento in architettura aperta, e la gamma Rmm, più specificamente sviluppata per le esigenze dei clienti privati del Gruppo.

Sulla scia di questa riorganizzazione, la società di gestione ha deciso di rinominare una parte dei propri fondi al fine di migliorarne la comprensione, sia in termini di strategia attuata che di obiettivo del prodotto. I fondi destinati principalmente alla distribuzione in Europa adottano il prefisso "R-co" e poi il nome della gamma. Poiché l'esperienza di Rothschild & Co Asset Management Europe è presente a livello internazionale, la maggior parte delle denominazioni dei fondi sono ora tradotte in inglese.

