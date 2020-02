Coronavirus, la versione della Cina

"A venerdì, vale a dire il giorno in cui scriviamo queste righe, i casi accertati di contagio hanno superato quota 31.000 e i decessi sono saliti a 638, raddoppiando nel corso della settimana. Nella provincia di Hubei, il numero di persone che ogni giorno muoiono per il contagio è tuttora in aumento". L'analisi di Peter Ru, China fixed income strategy leader, Sean Jutahkiti, head of Asian credit research di Neuberger Berman.

Ciò nonostante non mancano le buone notizie. In primo luogo, è importante sottolineare che una parte dei casi individuati di recente sono stati individuati non perché nuove persone sono state contagiate, ma perché i metodi diagnostici sono migliorati. La scarsa disponibilità di materiale diagnostico nei primi giorni dell’epidemia è stata affrontata aumentandone la produzione.

Ciò ha aumentato il numero di casi rilevati ma ha consentito anche un contenimento più efficace. Nonostante il miglioramento della diagnosi, la crescita dei contagi giornalieri è scesa dal 50% dei primi giorni dell’epidemia all’attuale 20%. La severa quarantena imposta dalle autorità cinesi sembra produrre un impatto positivo.

A giudicare dalla risposta dei mercati finanziari, il 6 febbraio è stato una data fondamentale: ha segnato lo scadere delle due settimane dalla chiusura della città di Wuhan. Due settimane, infatti, è la durata del periodo di incubazione del 2019-nCoV. Un rallentamento dei nuovi casi di infezione potrebbe indicare che il contagio è stato ampiamente contenuto. Il 20 febbraio dovremmo avere un’idea migliore della portata della seconda ondata di contagi dovuta agli spostamenti dei soggetti infettati durante i festeggiamenti del Capodanno Lunare.

Intanto, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che “non esistono terapie comprovate ed efficaci” per il coronavirus, il farmaco Remdesivir è in fase di sperimentazione come trattamento per i pazienti in terapia intensiva, mentre le agenzie di stampa statali cinesi riferiscono che i risultati di laboratorio per Abidol e Darunavir sono promettenti.

Ripercussioni sull’economia. I dati forniti dai membri del nostro team di Shanghai sembrano indicare un impatto di breve termine significativo sul Pil della Cina, poiché l’epidemia ha ripercussioni economiche di rilievo in tutti i settori, dalla vendita al dettaglio ai viaggi e alla produzione industriale.

I dati di dicembre e gennaio sono migliorati, coerentemente con le nostre aspettative di ripresa globale, ma i dati di febbraio e marzo, che rispecchieranno gli effetti del virus, saranno probabilmente meno entusiasmanti. Riteniamo che la crescita cinese del primo trimestre possa uscirne ridimensionata, passando dal 6% al 4-5%. Una simile stima presume un costante sostegno a livello politico e una stabilizzazione dell’epidemia, ma se stabilimenti e aziende dovessero rimanere chiusi più a lungo delle due settimane attualmente previste, il dato subirebbe una significativa revisione al ribasso.

Secondo noi, gli effetti negativi del rallentamento della crescita cinese sugli emittenti obbligazionari corporate e finanziari del Paese saranno probabilmente in gran parte compensati grazie alle politiche adottate. Il governo ha già tagliato i tassi di interesse e ha immesso liquidità sui mercati per decine di miliardi di dollari, riducendo i costi di raccolta.

Sul fronte aziendale, ha richiesto alle banche di ridurre i tassi sui prestiti e di adottare flessibilità nel dilazionare i pagamenti. Se la situazione dovesse peggiorare, il governo quasi certamente varerebbe ulteriori misure, ad esempio ulteriori riduzioni dei tassi di interesse e del coefficiente di riserva obbligatoria.

Il settore immobiliare è stato fonte di preoccupazioni. Se l’epidemia si stabilizza, riteniamo che comunque sull’arco dei dodici mesi le vendite non ne risentiranno eccessivamente poiché i volumi tendono a concentrarsi nel secondo semestre. Inoltre, numerose società di sviluppo edilizio hanno già provveduto anticipatamente a finanziare le proprie scadenze nel corso dell’anno passato, riducendo il rischio di scadenza e liquidità per quanto le riguarda. Se da un lato la provincia di Hubei non ha potuto evitare di accusare il colpo, i nostri stress test indicano che un portafoglio immobiliare diversificato per regione ha buone probabilità di superare senza danni la congiuntura attuale.

Estrema aggressività. In generale, le view del team emerging markets debt sulle esposizioni cinesi non sono cambiate in misura significativa, ma siamo convinti che le eccessive svalutazioni di alcuni segmenti del mercato high yield cinese abbiano aperto alcune opportunità per esposizioni selettive a emittenti specifici, protetti da robuste disponibilità di liquidità.

Nei mercati obbligazionari onshore, abbiamo preferito un aumento dell’esposizione al settore dell’assistenza sanitaria prima del Capodanno Lunare e stiamo rettificando le nostre posizioni in alcune aree vulnerabili, come i convertibili. Scorgiamo valore nella duration locale, in particolare alla luce delle misure di stimolo monetario decise per contrastare gli effetti economici del virus.

A nostro parere, le valutazioni del mercato del credito high yield asiatico si confermano interessanti, considerato il notevole aumento degli spread rispetto all’high yield statunitense. Allo stesso tempo, riconosciamo che le paure suscitate dal coronavirus possano più che controbilanciare le valutazioni e causare volatilità nel breve termine.

Tra due settimane dovremmo sapere con maggiore certezza se le misure di contenimento del 2019-nCoV sono state efficaci e quanto. Per il momento, i decisi interventi sul fronte sanitario, monetario e fiscale da parte della Cina stanno sortendo i primi effetti.