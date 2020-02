Fideuram ingaggia quattro private banker

Nuovi ingressi per la rete di private banker di Fideuram. Si tratta di quattro professionisti che vanno ad aggiungersi ai 16 ingaggiati da inizio gennaio. I loro nomi: Pier Luigi Garulli in Emila Romagna; Piergiorgio Coppo, Piemonte; Roberto Fredella e Omar Zenari per la Lombardia.

Il numero complessivo dei private banker delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest del gruppo Intersa Sanpaolo, al 31 gennaio, è di 4.857.