Illimity compie un anno con un attivo in bilancio di 3 miliardi

Risultati economici in linea con le attese del piano per Illimity e pari a -16,1 milioni di euro nel 2019, ma con un risultato positivo nell'ultimo trimestre che si conferma sostanzialmente in pareggio anche al netto delle poste non ricorrenti. Emerge dal bilancio esaminato dal cda.

Tra i dati di maggior rilievo, si legge in una nota dell'istituto di Corrado Passera ripresa da Adnkronos: gli attivi sono saliti a 3 miliardi di euro a fine 2019, sostenuti dalla crescita dei crediti netti verso la clientela e investimenti, più che triplicati a 1,6 miliardi di euro a fine 2019.

La raccolta diretta da clientela salita a 1,6 miliardi di euro, spinta dalla banca diretta digitale che in pochi mesi ha raccolto circa 731milioni di euro, anticipando parte delle esigenze di funding di medio-lungo termine del 2020. Il cet1 ratio si attesta oltre il 21% con una liquidità abbondante da investire nella crescita futura.

''Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti durante il primo anno di vita di Illimity", dice il ceo, Passera. "Tutti gli obiettivi strategici che ci eravamo prefissati per il 2019 sono stati raggiunti e abbiamo creato le basi per lo sviluppo futuro della banca. Abbiamo dimostrato di avere una significativa capacità di generare business in tutte le aree in cui operiamo".

"La fase di start-up di Illimity può oggi dirsi sostanzialmente conclusa", aggiunge il fondatore. "Con la squadra, i sistemi e le risorse operative già in essere, prevediamo che la leva operativa diventi progressivamente più visibile nel corso del 2020, esercizio che vedrà una forte progressione trimestrale di ricavi e redditività. Confermiamo pertanto i nostri obiettivi''.