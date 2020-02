Offerta prodotti, accordo tra Bnp Paribas e Intermonte

Bnp Paribas e The Intermonte Eye, provider digitale di informazione professionale di Intermonte, annunciano una nuova collaborazione dedicata a consulenti finanziari e private banker.

Attraverso questa collaborazione, i due istituti finanziari mirano a mettere a fattor comune l’esperienza nell’analisi sui principali trend di mercato di Intermonte con la capacità di emettere e quotare soluzioni di investimento di Bnp Paribas. L’obiettivo è quello di creare contenuti a valore aggiunto accessibili in modo semplice e gratuito.

Nello specifico Intermonte si impegnerà nella promozione attraverso la sua piattaforma informativa inaugurata lo scorso dicembre, di ricerche di mercato e trend di investimento traducendole poi in soluzioni di investimento accessibili attraverso gli strumenti finanziari che Bnp Paribas mette a disposizione degli investitori sul mercato di Borsa Italiana. Il focus, in particolare, sarà sui certificati di investimento, asset class che nel 2019 si è contraddistinta per volumi e performance di mercato.

La partnership si estende, inoltre, all’organizzazione di eventi e incontri dedicati ai professionisti della finanza, con l’obiettivo di analizzare le attuali tendenze di mercato e aumentare il livello di education per stimolare il dibattito sull’utilizzo dei certificati di investimento.

In particolare, durante il mese di febbraio, l'istituto di credito e The Intermonte Eye, hanno previsto due eventi dal titolo “MegaTrend 2020: la ricerca applicata alle soluzioni d’investimento”. Gli appuntamenti si terranno a Milano il 14 febbraio dalle ore 9:00 presso la Torre Diamante – Sede di BNP Paribas – in Piazza Lina Bo Bardi 3 e a Verona il 19 febbraio dalle ore 15:00 presso l’Hotel Leon D’Oro - Viale Piave, 5.

L’agenda degli appuntamenti comprende un primo intervento di Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim, che si focalizzerà sui trend macroeconomici per il 2020. A seguire Matteo Battaglia, head of T.I.E., presenterà i principali temi di investimento per i prossimi mesi e alcune soluzioni specifiche applicate ai certificati.

Infine, Luca Comunian, head of marketing – global markets di Bnp Paribas Cib e Francesco De Santis, distribution sales di Bnp Paribas Cib, spiegheranno come sfruttare il potenziale dei certificati non solo per il trading, ma anche per coprire parzialmente o totalmente il proprio portafoglio dai rischi di mercato; affronteranno, inoltre, il tema degli investimenti sostenibili e presenteranno i prodotti sui quali Bnp Paribas si concentrerà nel corso dell’anno.