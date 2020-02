Utile netto in aumento del 12% per Zurich. Cresce anche il dividendo

Zurich Insurance Group ha riportato oggi un aumento del 16% dell'utile operativo 2019 (business operating profit o “BOP”) e ha proposto di aumentare il dividendo a 20 franchi svizzeri per azione, grazie ad un miglioramento del business mix, a una minore volatilità e a una maggiore redditività.

"I risultati di oggi confermano che abbiamo realizzato con successo i nostri piani negli ultimi tre anni", commenta l'ad, Mario Greco.

Il risultato operativo è in aumento del 38% nel ramo danni e del 2% nel ramo vita in termini omogenei (like for like). I target raggiunti, a cui Greco fa riferimento, sono vari.

Redditività del business operating profit al netto delle imposte rispetto al capitale proprio (BOPAT ROE) al 14,2%, in eccesso rispetto al target (rispetto 12,1% del 2018).

al netto delle imposte rispetto al capitale proprio (BOPAT ROE) al 14,2%, in eccesso rispetto al target (rispetto 12,1% del 2018). Rimesse di cassa nette pari a 10,9 miliardi di dollari rispetto al target di 9,5 miliardi di dollari.

pari a 10,9 miliardi di dollari rispetto al target di 9,5 miliardi di dollari. Riduzione dei costi complessivi pari a 1,56 miliardi di dollari, oltre il target.

pari a 1,56 miliardi di dollari, oltre il target. Valore atteso del rapporto Zurich Economic Capital Model pari al 129%, superiore al target (fissato in un range del 100-120%).

