Cyber-security, tutti i rischi e le difese in un convegno il 19 febbraio 

L’irruzione del digitale nelle vite e nelle attività di tutti noi è una minaccia più che un’opportunità? O, al contrario, può davvero giovare ai nostri interessi? Se ne discuterà ad altissimo livello professionale in un convegno organizzato dal mensile Economy a Padova il 19 febbraio dalle 10 alle 13 (segue light-lunch) presso il Centro Universitario Padovano di via Zabarella 82 con l’accreditamento dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova per l’erogazione dei crediti formativi.



Tra i relatori: l’ex procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, il primo magistrato ad ottenere una condanna a carico di Google per un cyber-reato; il partner di Rsm Revisione, Fabrizio Bulgarelli, esperto di privacy; l’avvocato Carlo Rossi Chaunevenet, partner Crc Lex; Andrea Cortellazzo, dottore commercialista di chiara fama in Padova; Enrico Causero, di Teamsystem; Roberto Guerrini, senior consultant Ic&Partners; e Mauro Tranquilli, ceo di Doc Finance. L’ingresso è libero con RSVP: m.zanetti@economymag.it