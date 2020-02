Giancarlo Marino nominato condirettore generale di Directa Sim

Il consiglio di amministrazione del broker online Directa Sim ha deliberato la nomina di Giancarlo Marino a condirettore generale, con funzione specifica rivolta all'attività istituzionale.

Marino (in foto) entra a far parte del servizio di assistenza ai clienti di Directa nel 2000. Nel 2008 diventa responsabile del canale indiretto, un'attività che ha portato 178 medie e piccole banche, in prevalenza Banche di Credito Cooperativo Bcc e alcune Sim di consulenza, a distribuire i servizi Directa, con un nuovo modello che permette al cliente di detenere liquidità e titoli nella sua banca del territorio o Sim di fiducia, ma allo stesso tempo operare con il servizio di trading specializzato di Directa.

Nel 2013 avvia i servizi di tesoreria e depositi per le banche. Nel 2018 la sua attivitИ si allarga anche alla clientela istituzionale e viene pertanto nominato Direttore Commerciale.

Oggi manager è stato promosso a co-dg per la clientela istituzionale con riporto diretto all’amministratore delegato, Vincenzo Tedeschi. La fiducia nell’azienda per cui lavora da vent’anni e le prospettive di sviluppo, lo hanno portato anche a diventare azionista della stessa.

“La nomina di Giancarlo Marino va nella direzione di una maggiore attenzione alla clientela istituzionale", commenta l'ad. "Marino negli anni ha saputo individuare e sviluppare modelli di business innovativi con le medie e piccole banche regionali. Potrà inoltre far valere la sua decennale esperienza quale consigliere di amministrazione della Centrale Trading, joint venture di Directa con i Gruppi Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige”.

leggi anche | Credem rafforza la rete in Puglia con un altro cf

leggi anche | Fideuram ingaggia quattro private banker