Il fondo Argos Wityu rileva la società del gruppo Rekeep, Sicura

Il fondo pan-europeo Argos Wityu rileverà il 100% della proprietà di Sicura, società di servizi dei sicurezza sul lavoro del gruppo italiano Rekeep. Il prezzo per questa operazione di private equity è di 54,5 milioni di euro. Il closing è previsto a fine febbraio.

"La cessione di un asset non strategico consente al gruppo Rekeep di liberare risorse finanziarie per l'implementazione del piano, che prevede come priorità lo sviluppo sui mercati internazionali", commenta Giuliano Di Bernardo, presidente e amministratore delegato della società

L'operazione, si legge su Adnkronos, si completerà con la creazione da parte del fondo di una newco che deterrà il controllo di Sicura. In qualità di azionisti di minoranza ci saranno il management della società stessa con una quota del 4,5% e Rekeep con una quota del 6%. Sicura ha la sua sede direzionale a Vicenza e un organico totale di circa 300 dipendenti.

