Enasarco più vicina ai consulenti con il boom della lista Conte all'Anasf

Il voto elettronico per il rinnovo delle cariche di Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) ha dato un segnale chiaro: per i prossimi quattro anni ci sarà un netto cambio di rotta. E' quanto emerso dall'esito dello spoglio, reso noto ieri appena si è diffusa la notizia da Investiremag: su un totale di 7.358 voti espressi, la Lista 1 "Insieme per crescere", che ha Alfonso Mei tra i candidati, ha ottenuto 4.066 voti totali, conquistando la maggioranza assoluta (89 delegati su 161 complessivi. Per Mei (tra i più votati) 153 preferenze personali: "C'è grande soddisfazione per l'affermazione della nostra lista, che ha vinto mettendo in campo serietà, trasparenza, competenze e unione di intenti. Auguro a tutti buon lavoro. L'Anasf unita è necessaria per affermare la centralità del Consulente Finanziario nello scenario economico italiano. Ora avanti con le elezioni in Enasarco del 17-30 aprile 2020, dove Anasf si presenta con Federagenti, Fiarc e con il sostegno di Confesercenti e Anpit riproponendo lo stesso modello vincente: insieme, uniti, possiamo cambiare lo stato delle cose e fare il vero interesse di intere classi di professionisti", dice il manager IW Bank UBI Banca, leader della lista "Fare Presto!" che punta a guidare la Fondazione per i prossimi quattro anni.

In merito alla guida di Anasf, ora tutto lascia supporre che nel Congresso di Solbiate Olona (Varese) che si svolgerà dal 13 al 15 marzo prossimi, il candidato alla Presidenza della Lista 1, Luigi Conte, sarà eletto Presidente per i prossimi quattro anni, succedendo a Maurizio Bufi, in carica da due mandati. "Insieme per crescere" è espressione di un'ampia coalizione comprendente i consulenti finanziari Anasf di Banca Mediolanum, Azimut, Allianz Bank, FinecoBank, Bnl Life Banker, IW Bank, CheBanca!, Widiba; la lista riferibile al gruppo Fideuram Ispb, si è fermata a 2.110 voti (46 delegati): dopo quattro mandati consecutivi (per complessivi 16 anni) Fideuram perde così la guida di Anasf. Più indietro le altre liste: “Consulenti con Anasf” (con candidati espressione di 8 società) ha ottenuto 623 voti e 14 delegati. Per la Lista indipendente "senonoraquando" 283 voti e 6 delegati; infine 270 voti e 6 delegati per la lista “Professione e partecipazione” (Banca Generali).