Ardian acquista un immobile a Milano da Generali Real Estate

Aridan acquista da Generali Real Estate un immobile di circa 7,000 metri quadri situato in Piazza Fidia, 1 a Milano. Le parti non hanno comunicato l'entità economica dell'operazione.

L’immobile è un palazzo cielo-terra con destinazione d’uso direzionale costruito nel 1968 e situato nel quartiere Isola, in una posizione strategica, a metà strada tra Porta Nuova e l’ex Scalo Farini, che sarà oggetto di una profonda trasformazione e rigenerazione.

Il piano di valorizzazione prevede la ristrutturazione integrale dell’edificio volto al raggiungimento dei più alti standard internazionali in termini di prestazione energetica, sostenibilità e valore architettonico.

“Inizieremo a breve gli interventi di riqualificazione dell’immobile che abbiamo appena acquisito e confidiamo che possa così attrarre tenant di elevato standing", commenta Rodolfo Petrosino (in foto), senior managing director Southern Europe di Ardian Real Estate.

L’investimento è stato completato con il supporto dello studio Chiomenti per gli aspetti legali e fiscali, di Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners per le tematiche amministrative, di General Planning per gli aspetti architettonici e di Agire per la due diligence tecnica e ambientale.

Questa rappresenta la seconda acquisizione conclusa da Ardian attraverso la Sicaf, società di investimento a capitale fisso immobiliare multi-comparto etero-gestita, interamente partecipata dalla stessa Ardian e gestita da Prelios Sgr. Il primo acquisto ha riguardato un edificio adibito a uffici situato in via Roncaglia 12/14, in una zona centrale a Sud Ovest di Milano, ceduto da Sator Immobiliare Sgr.

Ardian Real Estate, in qualità di investitore di Fia gestiti da Prelios Sgr, ha ad oggi investito circa 500 milioni di euro in Italia in immobili a destinazione prevalente uffici a Milano e Roma.

