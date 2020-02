Consob chiude otto siti web di finanza abusivi

Prosegue il lavoro di Consob sulla ricerca e segnalazione dei siti finanziari che non rispettano le regole del Testo Unico. Sono otto le ultime piattaforme di cui l'Autorità di controllo della Borsa e dei Mercati ha richiesto la chiusura.

Si tratta di Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup. com); FM Solutions Group Limited (sito internet swissfxuk.com); Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com); Premium Solutions Ltd (siti internet thepremiumbrokers.net e https://trader.secure. thepremiumbrokers.net); VetoroBanc e Vetoro, Inc. (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https:/profit-trade.com).

Sale così a 147 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti. Nuove segnalazioni arrivano anche dalle authority estere.

Segnalate da Fca (Uk). New Rich Markets Ltd (www.newrichmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines); Cash Pug Finance (e-mail: loancaring@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair (will.sinclair@stscommercial. co.uk); ABSL Umbrella Fund (https://absluk.com) consede dichiarata a Londra (Uk) clone della soscietà autorizzata ABSL Umbrella UCITS Fund plc con sede in Irlanda; Intrgroup / Mindworks Limited (https://intrgroup.com) con sede dichiarata a Kingstown (St Vincent and the Grenadines); EOS-Market / Wilkinson Europe LTD (www.eos-market.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);

Legit-Loan Company / Legit Loan Company (www.legit-loan-company.com); Hamilon FE/ Hamiltonfe (www.hamiltonfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria); Best Loan Solution (sites.google.com/view/ bestloansolution/home, bestloansolution.org) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società Opes Global Limited; ATFXHK International Limited (www.atfxhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk); ATFX (www.atgmforex.com, http://wbwb.2ju96.cn) clone della società autorizzata AT Global Markets (Uk) Limited (www.atfx.com/uk) con sede a Londra (Uk); First Recovery (www.firstrecovery.ltd) clone della società autorizzata First Recovery Ltd (www.firstrecovery.co.uk) con sede a Londra (Uk).

Segnalate da Cssf (Lussemburgo). GW Investments (www.clbrm-private.com) clone della società autorizzata GW Investments Sarl.; Concept One (www.conceptone-invest.com); Abakus Group S.A. (www.abakus-group-sa.com); La Compagnie Financière de Belmont (www. lacompagniefinancieredebelmont .lu) clone della società autorizzata La Compagnie Financière de Belmont S.A.; Crypto Bull (www.crypto-bull.io), soggetto già segnalato dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.1.22019).

Segnalate da Cbi (Lussemburgo). Jakub Chrzanowski e la piattarforma di trading BSM Ireland; HB Global (https://hbglobal.co) con sede dichiarata in Irlanda, InvestTeck (www.investteck.com) con sede dichiarata in Irlanda ed Estonia; 4XFX (www.4xfx.net) con sede dichiarata in Estonia.

Segnalate da Cnmv (Spagna). Traders Allied (http://tradersallied.com); 360worldbtc (https://es.360worldbtc.com), soggetto già destinatario di delibera Consob n. 21160 del 27.11.2019. In seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “ Consob Informa” n. 42/2019 del 2.12.2019); Grahamfe (www.grahamfe.com).

Segnalate dalla Fma (Nuova Zelanda). North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com) con sede dichiarata a New York (Usa); Vowfx (www.vowfx.com); Halsted Holdings Limited / Selected Markets (www.selectedmarkets.com) con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and the Grenadines).

Segnalate da Finansinspektionen (Svezia). Royal c Bank / Axent Sigma Ltd (https://www.royalcbank.com) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica); Terratradex (https://terratradex.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island).

